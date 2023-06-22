Нафта дешевшає через невизначений попит, ринок стежить за даними щодо запасів у США

Ф'ючерси на нафту впали в четвер на тлі побоювань за попит після того, як голова Федеральної резервної системи натякнув на подальше підвищення процентних ставок, тоді як трейдери чекали на офіційні дані щодо запасів у США після галузевого звіту, який показав несподіване скорочення запасів сирої нафти.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 04:00 за Грінвічем впали на 20 центів, або 0,3%, до 76,92 долара за барель, у той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 19 центів, або 0,3%, до 72,34 доларів.

На попередній сесії індекси зросли на долар за барель, оскільки ціни на кукурудзу та сою в США підскочили до багатомісячних максимумів, що підвищило очікування того, що неврожай у всьому світі може знизити змішування біопалива та збільшити попит на нафту.

Проте ринок був обережний, оскільки голова ФРС Джером Пауелл у виступі перед Конгресом у середу підтвердив, що метою центрального банку було приборкати інфляцію, і сказав, що ще два підвищення ставок на 25 базисних пунктів до кінця року були «досить гарною припущенням».

Більш високі відсоткові ставки зрештою збільшують вартість позик для споживачів, що може сповільнити економічне зростання та знизити попит на нафту.

Ціни на нафту зберегли більшу частину зростання попередньої сесії, оскільки ринок шукав нові фактори, включаючи ознаки оптимізму щодо попиту з боку Китаю та останні дані щодо запасів у США.

«Економічний підйом Китаю, як і раніше, знаходиться в центрі уваги нафтотрейдерів. Додаткові заходи стимулювання з боку уряду Китаю можуть покращити перспективи попиту на нафту», - сказала Тіна Тен, ринковий аналітик CMC, додавши, що дані наступного тижня про діяльність китайських заводів можуть вплинути на рух нафтових цін.

Тим часом офіційні дані про запаси від Управління енергетичної інформації США мають бути подані пізніше в четвер. Звіт було затримано на день після червневого святкового дня у понеділок.

У попередньому індикаторі дані галузевої групи Американського інституту нафти показали, що запаси сирої нафти скоротилися приблизно на 1,2 млн. барелів за тиждень, що закінчився 16 червня, що суперечить прогнозам аналітиків про зростання на 300 000 барелів.

Проте ціни на нафту можуть зрости, оскільки стримане зростання видобутку нафти в США та скорочення видобутку групою країн-виробників ОПЕК+ обмежать пропозицію сирої нафти найближчими місяцями, заявив у середу керівник американської сланцевої компанії EOG Resources.