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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent - біля $76,8 за барель

 

Ціни на нафту зростають удень у вівторок на тлі ослаблення долара США.

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:26 EET у вівторок становить $76,77 за барель, що на $0,68 (0,89%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднялася до 12:41 кч (останні дані) на $0,31 (0,43%), до $72,09 за барель.

Термін біржового обігу липневих ф'ючерсів на WTI спливає із закриттям ринку у вівторок. Серпневі контракти, що торгуються активніше, зростають під час торгів на $0,1 (0,14%) - до $72,03 за барель.

Індекс DXY, що показує вартість американського долара до шести інших основних світових валют, знижується під час торгів на 0,1%, що підвищує привабливість нафти для власників інших валют.

Норвезький нафтовий директорат (NPD) також повідомив про скорочення країною видобутку нафти в травні на 1,8% у щомісячному вираженні, до 1,722 млн барелів за добу (б/д). Однак порівняно з травнем 2022 року показник зріс на 8,3%. NPD очікував 1,75 млн б/д.

Окрім того, ринок оцінює стимулювальні заходи Народного банку Китаю (центробанку країни), який уперше із серпня 2022 року знизив процентні ставки за одно- і п'ятирічними кредитами. Першу ставку знижено до 3,55% з 3,65%, другу - до 4,2% з 4,3%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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