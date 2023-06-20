В Україні триває зниження роздрібних цін на пальне, 19-20 червня окремі мережі знизили його вартість ще на 0,5-2 грн/л

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на 2 грн/л пальне здешевшало у мережі «Укрнафти», яка до «націоналізації» компанії була неформальною частиною «Привату». Бензин А-95 на її станціях тепер коштує 40,99 грн/л, А-95+ — 42,99 грн/л, ДП — 39,99 грн/л.

На 2 грн/л пальне також здешевшало на станціях VostokGaz, мережа «Маркет» знизила ціни на 1-15 грн/л, «БРСМ-Нафта» — на 0,05-0,68 грн/л.

Разом з цим є мережі, які почали готуватися до повернення довоєнних акцизів. Так, ціни підняли на 0,5-2 грн/л Prime і VST (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗС з 19 по 20 червня 2023 р., грн/л