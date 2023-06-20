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В Україні триває зниження роздрібних цін на пальне, 19-20 червня окремі мережі знизили його вартість ще на 0,5-2 грн/л
12:27 20.06.2023 |
Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Зокрема на 2 грн/л пальне здешевшало у мережі «Укрнафти», яка до «націоналізації» компанії була неформальною частиною «Привату». Бензин А-95 на її станціях тепер коштує 40,99 грн/л, А-95+ — 42,99 грн/л, ДП — 39,99 грн/л.
На 2 грн/л пальне також здешевшало на станціях VostokGaz, мережа «Маркет» знизила ціни на 1-15 грн/л, «БРСМ-Нафта» — на 0,05-0,68 грн/л.
Разом з цим є мережі, які почали готуватися до повернення довоєнних акцизів. Так, ціни підняли на 0,5-2 грн/л Prime і VST (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на пальне на АЗС з 19 по 20 червня 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
46,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
44,99
|
0,00
|
WOG
|
46,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
44,99
|
0,00
|
Авіас
|
46,00
|
0,00
|
46,50
|
0,00
|
46,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
40,99
|
-2,01
|
42,99
|
-2,01
|
39,99
|
-2,01
|
UPG
|
43,90
|
0,00
|
46,90
|
0,00
|
41,90
|
0,00
|
AMIC
|
45,61
|
0,00
|
46,54
|
0,00
|
44,07
|
0,00
|
Shell
|
46,71
|
0,00
|
50,40
|
0,00
|
44,80
|
0,00
|
SOCAR
|
46,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
44,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
41,52
|
-0,68
|
39,73
|
-0,04
|
KLO
|
44,79
|
0,00
|
46,99
|
0,00
|
41,89
|
0,00
|
U.GO
|
43,99
|
0,00
|
46,75
|
0,00
|
42,06
|
0,00
|
Автотранс
|
44,98
|
0,00
|
42,98
|
0,00
|
BVS
|
44,99
|
0,00
|
46,99
|
0,00
|
42,99
|
0,00
|
Chipo
|
41,40
|
0,00
|
39,82
|
0,00
|
Авантаж 7
|
40,50
|
0,00
|
39,50
|
0,00
|
Prime
|
43,00
|
0,50
|
41,00
|
1,00
|
Укр-Петроль
|
41,62
|
0,00
|
39,69
|
0,00
|
Кворум
|
42,98
|
0,00
|
39,98
|
0,00
|
Рур груп
|
43,99
|
0,00
|
41,49
|
0,00
|
Mango
|
41,24
|
0,00
|
40,66
|
0,00
|
Ovis
|
42,90
|
0,00
|
46,80
|
0,00
|
41,99
|
0,00
|
VST
|
44,10
|
2,00
|
40,30
|
1,48
|
ZOG
|
43,00
|
0,00
|
42,00
|
0,00
|
Олас
|
43,50
|
0,00
|
40,50
|
0,00
|
VostokGaz
|
41,89
|
-2,00
|
41,39
|
-2,00
|
Маркет
|
39,49
|
-1,50
|
40,49
|
-1,00
|
RLS
|
43,00
|
0,00
|
44,00
|
0,00
|
42,00
|
0,00
|
Катрал
|
43,99
|
0,00
|
41,99
|
0,00
|
Neftek
|
45,99
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
43,99
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
44,56
|
-0,20
|
47,16
|
-0,38
|
43,08
|
-0,18
|
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