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Нафта сповільнила зниження, Brent - біля $76,5 за барель
16:25 19.06.2023 |
Ціни на нафту еталонних марок сповільнили зниження вдень у понеділок.
Котирування серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:10 EET - $76,48 за барель, що на $0,13 (на 0,17%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилася до цього часу на $0,15 (на 0,21%) і становить $71,78 за барель.
Запаси нафти в КНР у травні зросли на 1,77 млн барелів за добу. Приріст став найзначнішим з липня 2020 року.
Водночас Rystad Energy прогнозує, що попит на нафту у 2023 році збільшиться на 1,7 млн б/д. Основним драйвером зростання серед регіонів стане материковий Китай, серед товарів - авіапальне.
Дефіцит на ринку нафти в решту року буде на рівні 2,4 млн б/д, очікує компанія.
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