Гурт нафтопродуктів: акциз на носі

За минулий тиждень (з 9 по 16 червня) вартість гуртових партій бензину А-95 і дизельного пального не змінилась і тримається на рівні 34 грн/л та 33,25 грн/л, відповідно. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Вартість ДП протягом тижня знижувалася і станом на 15 липня гуртові партії ДП торгувались у середньому за 33 грн/л. Проте саме в останній робочий день відзначено зростання ціни на 0,25 грн/л порівняно з четвергом. Ще з ранку п'ятниці трейдери виходили з цінами минулого торгового дня, проте після 12 години більшість операторів почали переглядати свої прайси в бік підвищення. Загалом 16 червня торгівля дизелем провадилась у межах 31-37 грн/л, що на 0,2-0,25 грн/л вище порівняно з минулим тижнем.

«Корекція цін у пятницю була пов'язана зі зростанням світових котирувань, а також з побоюваннями посилення контролю походження пального, особливо для півдня», - каже співрозмовник enkorr.

У південному регіоні вартість дизпального була в межах діапазону 31-34,5 грн/л, порівняно з минулою п'ятницею ціна тут не змінилася і тримається на позначці 32 грн/л, хоча протягом попередніх днів спостерігалось поступове зниження. У західному регіоні ДП можна було придбати за 32-36 грн/л, при цьому середня ціна тут за тиждень зросла на 0,25 грн/л, до 33,25 грн/л. У північному й центральному регіонах цінники на дизельне пальне за тиждень скинули по 0,25 грн/л і в середньому в обох регіонах тримаються на позначці 33,25 грн/л. А ось у східному регіоні вартість дизельного пального порівняно з минулим тижнем не змінилася - 34,25 грн/л.

На західному кордоні ціна на ДП за тиждень знизилася на 0,75 грн/л, до 31,25 грн/л, в свою чергу на південних пропускних пунктах ціна на ДП не змінилася і тримається на рівні 30,75 грн/л.

У п'ятницю, 16 червня, бензин А-95 торгувався у межах цінового коридору 32-35,5 грн/л, що відповідає рівню минулого тижня.

Найнижчі ціни на «п'ятірку» озвучували в південному й західному регіонах країни - 32-35 грн/л, дорожче продавали А-95 у північному й центральному регіонах - за 32,5-35,5 грн/л. Вартість бензину А-92 за тиждень також не змінилася й тримається на рівні 31,75 грн/л, все так само домінуючі позиції на ринку «двійки» займають пропозиції внутрішнього виробництва.

Ціна на бензин А-95 за тиждень на західному й південному кордоні не змінилася і тримається на відмітках 32,25 грн/л і 33,5 грн/л, відповідно.

Великі імпортери дають зрозуміти, що у червні збережуть високий темп постачання пального напередодні повернення старих ставок оподаткування з 1 липня. Перелив ринку всіми марками пального робить щвидке здорожчання у липні малоймовірним.

