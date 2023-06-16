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Ціни на нафту слабо змінюються, Brent - $75,7 за барель
16:47 16.06.2023 |
Ціни на нафту еталонних марок майже не змінюються вдень у п'ятницю.
Котирування серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 14:52 EET, становлять $75,7 за барель, що на $0,03 (0,04%) вище від ціни на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час не змінилася і становить $70,62 за барель.
Трейдерів, як і раніше, турбує глобальна економічна невизначеність, а слабкі статдані з КНР і подальше підвищення відсоткових ставок центробанками роблять перспективи ринку менш зрозумілими, зазначає Trading Economics.
Аналітики UBS, також пославшись на слабку травневу статистику, погіршили прогноз зростання ВВП Китаю 2023 року до 5,2% з раніше очікуваних 5,7%. "Імпульс зростання в другому кварталі має набагато слабший вигляд, ніж ми очікували раніше", - заявив головний економіст банку щодо азіатської країни Ван Тао.
Водночас Європейський центральний банк цього тижня підвищив ключові ставки на 25 базисних пунктів, а керівництво Федеральної резервної системи США сигналізувало про ймовірність подальшого посилення грошово-кредитної політики цього року.
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