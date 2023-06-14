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АНАЛІТИКА

МЕА прогнозує зростання світового попиту на нафту

 

Світовий попит на нафту досягне 105,7 млн барелів на добу (б/д) 2028 року, що на 5,9 млн б/д більше порівняно з рівнем 2022 року. Це випливає з червневої доповіді Міжнародної енергетичної агенції (МЕА).

При цьому агентство пояснює, що «виходячи з існуючих політичних установок» зростання світового попиту на нафту в прогнозованому періоді сповільнюватиметься в міру просування так званого енергетичного переходу.

Та хоч пік попиту на нафту вже не за горами, збільшення обсягів нафтохімічної сировини й авіаперевезень, що продовжується, означає, що загальне споживання продовжує зростати протягом усього прогнозного періоду.

МЕА також вважає, що попит на нафту, що отримується з горючих викопних видів палива, - без урахування біопалива, сировини для нафтохімії та інших неенергетичних видів використання - досягне піку 81,6 млн барелів на день 2028 року.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: прогноз
 

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