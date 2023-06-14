Ціни на нафту прискорили зростання, Brent вище $75 за барель

Ціни на нафту прискорили зростання в середу після публікації щомісячного звіту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:42 кч у середу становить $75,19 за барель, що на $0,9 (1,21%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднялася до цього часу на $0,77 (1,11%), до $70,19 за барель.

Попит на нафту у світі у 2023 році зросте проти показника минулого року на 2,45 млн барелів за добу, йдеться у звіті МЕА. Місяцем раніше організація очікувала, що зростання споживання за підсумками поточного року становитиме 2,2 млн б/д.

Експерти агентства підвищили оцінку зростання попиту в усіх кварталах 2023 року: у першому - на 10 тис. б/д, до 100,53 млн б/д, другому - на 250 тис. б/д, до 101,57 млн б/д, третьому - на 240 тис. б/д, до 103,37 млн б/д, четвертому - на 460 тис. б/д, до 103,49 млн б/д.

Перегляд показників зумовлений відновленням попиту в Китаї, де, за оцінкою агентства, у квітні він сягнув рекордного рівня в 16,3 млн б/д.

Окрім того, організація дала перший прогноз щодо попиту на нафту у світі у 2024 році. МЕА очікує, що він становитиме 103,108 млн б/д. Отже, показник збільшиться проти прогнозного рівня 2023 року на 856 тис. б/д.

Трейдери також очікують публікації в середу, о 17:30 за київським часом, щотижневої доповіді міністерства енергетики США про комерційні запаси нафти, бензину і дистилятів у країні. За даними Американського інституту нафти (American Petroleum Institute, API), нафтові запаси за тиждень, що завершився 9 червня, зросли в Штатах на 1,02 млн барелів. Консенсус-прогноз, який наводить Trading Economics, передбачає зниження на 1,29 млн барелів.

