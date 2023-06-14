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Нафта стабілізується, оскільки ринок очікує прогнозу щодо ставки ФРС США
08:44 14.06.2023 |
Ціни на нафту трохи зросли на азіатських ранкових торгах у середу, оскільки інвестори очікують на підсумки червневого засідання Федеральної резервної системи США, ключових економічних даних з Китаю та даних уряду про запаси сирої нафти в США.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 03:40 за Грінвічем зросли на 9 центів, або 0,1%, до 74,38 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) коштувала 69,43 долара за барель, що на 1 цент вище.
Обидва контрольні показники зросли більш ніж на 3% у вівторок, сподіваючись на зростання попиту на пальне після того, як центральний банк Китаю знизив короткострокову кредитну ставку.
«Схоже, що короткострокові «гарячі гроші» (спекулянти) не наважуються пропонувати більш високі ціни через наближення ключових даних і подій, таких як промислове виробництво Китаю, роздрібні продажі та індекс цін на житло за травень, які мають бути опубліковані завтра, а також сьогоднішні звіти FOMC. останні точкові прогнози», - сказав Кельвін Вонг, старший ринковий аналітик OANDA у Сінгапурі.
Учасники ринку очікують, що Федеральний комітет з відкритих ринків (FOMC) центрального банку США призупинить підвищення ставок через невизначеність як економічних перспектив, так і відстрочених наслідків 10 підвищення ставок з березня 2022 року.
Підвищення ставок зміцнює долар, роблячи товари, деноміновані у валюті США, дорожчими для власників інших валют, і чинить тиск на ціни на нафту. Припинення підвищення підштовхне економічне зростання і попит на нафту, підтримавши ціни.
Економісти очікують, що Банк Канади знову підніме процентні ставки у липні до 5,00% після несподіваного підвищення на 25 базисних пунктів минулого тижня.
Європейський центральний банк, як очікується, також підвищить відсоткові ставки ще на чверть відсоткового пункту у четвер, щоб приборкати наполегливу інфляцію. Але Банк Японії, який оголосить про свій план у п'ятницю, як очікується, збереже свою ультрам'яку політику.
Що стосується пропозиції, запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 1 мільйон барелів за тиждень, що закінчився 9 червня, згідно з джерелами на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти, попри середню оцінку зниження на 500 000 барелів, зроблену аналітиками, опитаними Reuters.
Урядові дані про запаси повинні бути опубліковані пізніше того ж дня.
Тим часом ОПЕК+ надала Росії трохи вищий базовий рівень видобутку нафти, а це означає, що Росія може видобувати більше відповідно до останніх квот, ніж було узгоджено раніше.
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