Ціни на нафту прискорили зростання, Brent - близько $73,4 за барель

Ціни на нафту продовжують зростати вдень у вівторок напередодні виходу даних про інфляцію в США.

Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:28 EET у вівторок становить $73,36 за барель, що на $1,52 (2,12%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилася на цей час на $1,27 (1,89%), до $68,39 за барель.

Аналітики Goldman Sachs знизили прогноз вартості нафти марки Brent на грудень до $86 із $95 за барель, зважаючи на "значно більшу, ніж прогнозувалося, пропозицію з боку Ірану і Росії", повідомляє MarketWatch.

Крім того, знижено прогноз ціни бареля Brent загалом на 2023 рік до $82 із $88 і на 2024 рік - до $91 із $99, бареля WTI на грудень 2023 року - до $81 із $89, на 2023 рік - до $77 із $82, на 2024 рік - до $86 із $94.

Citigroup тим часом підтвердив прогноз вартості Brent на рівні $83 за барель у третьому кварталі і $79 у четвертому.

Ринок також очікує даних про травневу інфляцію в США. Консенсус-прогноз, який наводить Trading Economics, передбачає сповільнення зростання споживчих цін у річному вираженні минулого місяця до 4,1% із 4,9% у квітні.

Нова статистика може вплинути на рішення Федеральної резервної системи щодо процентних ставок. Поки що трейдери прогнозують паузу в циклі посилення грошово-кредитної політики за підсумками засідання у вівторок-середу.