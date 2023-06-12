Нафта дешевшає більш ніж на 1% напередодні рішення ФРС США за ставкою

Ціни на нафту знизилися в понеділок напередодні засідання Федеральної резервної системи США, оскільки інвестори намагалися оцінити апетит центрального банку до подальшого підвищення ставок, тоді як побоювання щодо зростання попиту на паливо в Китаї та зростання пропозиції російської нафти чинили тиск на ринок.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 04:37 за Грінвічем подешевшали на 97 центів, або 1,3%, до 73,82 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) коштувала 69,24 долара за барель, також знизившись на 1,3%.

Минулого тижня обидва еталони знизилися другий тиждень поспіль, оскільки економічні дані Китаю, що розчаровують, викликали побоювання з приводу зростання попиту у найбільшого у світі імпортера сирої нафти, компенсувавши зростання цін, викликане обіцянкою Саудівської Аравії скоротити у липні видобуток на 1 мільйон барелів на добу.

«Ціни на нафту перебувають у зіткненні двох протиборчих сил: ведмежих управителів активами, які вказують на скорочення грошової маси, та бугаєвих нафтових спекулянтів, які очікують зниження запасів у 2023 році», - зазначає Франсіско Бланч із Bank of America Global Research.

"Ведмедячі розпорядники поки збережуть перевагу, оскільки ціни на нафту щосили намагаються піднятися, поки ФРС не послабить грошову масу", - сказав Бланч. Банк, як і раніше, очікує, що нафта марки Brent коштуватиме в середньому близько 80 доларів за барель у 2023 році.

Підвищення відсоткової ставки ФРС зміцнило долар, зробивши товари, номіновані в доларах, дорожчими для власників інших валют і пригнічуючі ціни.

Більшість учасників ринку очікують, що центральний банк США залишить відсоткові ставки без змін, коли завершить свою дводенну нараду щодо грошово-кредитної політики у середу.

"Ми, як і раніше, закликаємо до м'якої посадки в США, але політика може бути ще більш жорсткою, якщо зростання не сповільниться, а тиск на фінансування в банківській системі знизить ризики", - заявив економіст Morgan Stanley Сет Карпентер.

Що стосується пропозиції, в той час як Саудівська Аравія чотири рази скорочувала видобуток нафти минулого року, російські постачання залишилися на колишньому рівні, оскільки санкції були розроблені таким чином, щоб менший вплив на видобуток, сказав Бланч.

Експорт російської нафти до Китаю та Індії виріс, незважаючи на введення в дію ембарго Європейського союзу та введення в дію механізму «великої сімки» цінової межі, запровадженої на початку грудня.

Goldman Sachs знизив свої прогнози цін на нафту через вищі, ніж очікувалося, поставки з Росії та Ірану і підвищив прогнози поставок на 2024 рік для обох виробників і Венесуели, загалом на 800 000 барелів на добу.

Прогноз банку на грудневу ціну на нафту тепер становить 86 доларів за барель для Brent у порівнянні з 95 доларами та 81 долар за барель для WTI порівняно з 89 доларами.