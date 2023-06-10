Гурт нафтопродуктів: хто в ліс, хто – по дрова

Цього тижня (з 2 по 9 червня) вартість дизельного пального зросла на 0,5 грн/л, до 33,25 грн/л, а ціна на бензин А-95 за цей же період, навпаки, знизилася на 0,25 грн/л, до 34 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Дизпальне у п'ятницю, 9 червня, пропонувалось у ринок у межах торговельного діапазону 30,6-37 грн/л, що на 0,25-0,5 грн/л вище порівняно з минулим тижнем.

Мінімальні ціни на ДП були в південному регіоні, де ресурс можна було придбати у межах 30,7-35 грн/л, за тиждень середня ціна тут підвищилася на 0,25 грн/л, до 32 грн/л. Дещо дорожче дизпальне торгувалось у західному регіоні - за 31,8-36 грн/л, середня ціна в цьому регіоні за тиждень додала також 0,25 грн/л, до 33 грн/л. У північному й центральному регіонах цінники на ДП не змінилися і в обох регіонах тримаються на позначці 33,5 грн/л. У східному регіоні дизельне пальне пропонувалось у межах 34,5-37, а за тиждень воно здешевшало на 0,25 грн/л, до 34,25 грн/л.

На південному кордоні з 2 по 9 червня ціна на ДП зросла на 0,25 грн/л, до 30,75 грн/л, в свою чергу на західних пропускних пунктах дизпальне додало в ціні 0,5 грн/л, до 32 грн/л.

Гуртові партії бензинів у п'ятницю пропонувалися в ринок у межах торговельного діапазону 32-35,5 грн/л, за тиждень цей діапазон просів на 0,25-0,5 грн/л.

Пропозиції «п'ятірки» у південному й західному регіонах країни були у межах 32-35 грн/л, у північному й центральному А-95 можна було придбати дещо дорожче - за 32,5-35,5 грн/л. Вартість бензину А-92, порівняно з минулою п'ятницею, також скинула 0,25 грн/л і в середньому по країні «двійку» можна було придбати за 31,75 грн/л.

За тиждень вартість бензину А-95 на західному кордоні знизилася на 0,25 грн/л, до 33,5 грн/л, на південних пропускних пунктах ціна на «п'ятірку» не змінилася і тримається на рівні 32,25 грн/л.

«Ціна на ресурс на початку червня виходить дещо вищою порівняно з минулим місяцем, от оператори й поспішили підняти цінники. Проте для бензинів підвищення не відбулося, оскільки в країні достатня кількість ресурсу внутрішнього виробництва. Щодо ДП, то цінова картина наступного тижня залежатиме винятково від руху котирувань на зовнішніх ринках», - висловив припущення співрозмовник enkorr.

