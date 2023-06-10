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АНАЛІТИКА

Неймовірне поруч: ринок пального вийшов на довоєнний рівень

 

Загальний баланс ринку нафтопродуктів в Україні (бензин, дизпальне, СВГ) у січні-травні поточного року становив 4,2 млн тонн, що практично відповідає аналогічному періоду довоєнного 2021 року (4,3 млн тонн). Про це enkorr повідомили у Консалтинговій групі «А-95».

При цьому за п'ять місяців 2023 року ринок бензинів зріс на 20%, до 1,03 млн тонн, дизельного пального - на 2%, до 2,74 млн тонн.

Падіння продемонстрував лише скраплений газ - 487 тис. т проти 764 тис. т у січні-травні 2021 року.

Неймовірне поруч: ринок пального вийшов на довоєнний рівень

 

Як зазначили аналітики «А-95», показовим для наповнення ринку є саме позаминулий рік, коли на показники не впливала війна. Нагадаємо, що 2022 року, після повномасштабного вторгнення росії в Україну, криза на ринку пального припала саме на весняно-літній період.

Проте з того часу трейдерам вдалося побудувати розгалужену потужну систему постачань, утричі збільшити флот бензовозів і знайти нові джерела імпорту на заміну російським і білоруським нафтопродуктам, які десятиліттями домінували на внутрішньому ринку України.

Неймовірне поруч: ринок пального вийшов на довоєнний рівень

 *Бензини, дизельне пальне, скраплений газ

Так, майже половина (48%) всіх постачань бензинів, дизельного пального і скрапленого газу у січні-травні 2021 року припадала на білорусь. Ще 25% ринку пального «належало» російській федерації.

Однак уже 2023 року картина повністю змінилась. Серед лідерів - Румунія (29%), Польща (23%), Литва (11%), Туреччина (10%), Болгарія (7%). Окрім цього, пальне в Україну надходило із Німеччини, Австрії, Нідерландів, й навіть з США.

«Несподівано високий баланс моторних палив пояснюється об'ємними запасами, які притаманні ринку протягом усього поточного року. Таким же фактом є падіння споживання усіх марок нафтопродуктів», - заявив Сергій Куюн, директор Консалтингової групи «А-95».

Нагадаємо, у лютому Консалтингова група «А-95» представила документальний проєкт «Паливний фронт: перша перемога», який присвячено перебудові ринку пального внаслідок повномасштабної війни росії проти України.
За матеріалами: EnKorr
 

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