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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent - близько $76,3 за барель

 

Ціни на нафту перейшли до зростання в п'ятницю вдень. Ринок оцінює середньострокові перспективи китайської економіки.

Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:51 EET у п'ятницю становить $76,32 за барель, що на $0,36 (0,47%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилася до цього часу на $0,33 (0,46%), до $71,62 за барель.

Зростання економіки КНР буде "відносно високим" у другому кварталі, заявив глава Народного банку Китаю І Ган на зустрічі з групою підприємців і банкірів у Шанхаї.

На щорічній законодавчій сесії в березні керівництво країни встановило на цей рік мету зростання ВВП на рівні приблизно 5%. Більшість економістів, як і раніше, вважають, що КНР виконає це завдання.

"Що потрібно світу, то це більше попиту", - наводить MarketWatch висловлювання інвестиційного директора Zaye Capital Markets Наїма Аслама. За його словами, попит важливіший за пропозицію, незважаючи на значущість ринкової ролі ОПЕК, яка минулими вихідними разом із державами-партнерами оголосила про зниження квот із видобутку нафти на 2024 рік на 1,4 млн барелів на добу, до 40,46 млн б/д.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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