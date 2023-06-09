Фінансові новини
- |
- 09.06.23
- |
- 17:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent - близько $76,3 за барель
15:50 09.06.2023 |
Ціни на нафту перейшли до зростання в п'ятницю вдень. Ринок оцінює середньострокові перспективи китайської економіки.
Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:51 EET у п'ятницю становить $76,32 за барель, що на $0,36 (0,47%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилася до цього часу на $0,33 (0,46%), до $71,62 за барель.
Зростання економіки КНР буде "відносно високим" у другому кварталі, заявив глава Народного банку Китаю І Ган на зустрічі з групою підприємців і банкірів у Шанхаї.
На щорічній законодавчій сесії в березні керівництво країни встановило на цей рік мету зростання ВВП на рівні приблизно 5%. Більшість економістів, як і раніше, вважають, що КНР виконає це завдання.
"Що потрібно світу, то це більше попиту", - наводить MarketWatch висловлювання інвестиційного директора Zaye Capital Markets Наїма Аслама. За його словами, попит важливіший за пропозицію, незважаючи на значущість ринкової ролі ОПЕК, яка минулими вихідними разом із державами-партнерами оголосила про зниження квот із видобутку нафти на 2024 рік на 1,4 млн барелів на добу, до 40,46 млн б/д.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Без води з Каховського водосховища Херсонщина опустелюватиметься, а в Криму вода подаватиметься за графіком
ТОП-НОВИНИ
|Шмигаль: Стартувала програма щодо вступу України в ОЕСР
|Сенат Швейцарії підтримав реекспорт зброї в Україну
|Україна може відновити роботу аміакопроводу в Одесу - Зеленський
|Підрив Каховської ГЕС може мати загрози для ЗАЕС, але ситуація під контролем - Енергоатом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Потрібно до семи років». На відновлення зрошення півдня України підуть роки – міністр
|Україна з початку року знизила випуск металопродукції майже вполовину
|Падіння ВВП України в I кв.-2023 уповільнилося до 10,5% - Держстат
|Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent - близько $76,3 за барель
|Інфляція в Україні у травні зросла до 0,5%, але у річному вираженні знизилася до 15,3% - Держстат
|Україна знову залучала аварійну допомогу для балансування енергосистеми
Бізнес
|У Швейцарії почали встановлювати сонячні панелі на залізничних коліях
|Штучний інтелект в Zoom може скласти короткий конспект зустрічі, яку ви пропустили
|Microsoft Word, Excel і Teams отримають нативні версії для Apple Vision Pro
|Штучний інтелект загрожує «значними перебоями» на ринках праці – МВФ
|Microsoft заплатить 20 млн доларів через незаконний збір інформації про дітей
|Tesla Model S Plaid встановила новий рекорд на трасі в Нюрбургринзі, обігнавши Porsche Taycan Turbos S на 8 секунд
|Apple представила Vision Pro - свою першу гарнітуру змішаної реальності