Пальне вроздріб продовжує дешевшати

Протягом тижня (2-9 червня) середні роздрібні ціни на дизпальне зменшилися на 16 коп./л, до 43,43 грн/л, на бензин марки А-95 — на 13 коп./л, до 44,92 грн/л, і на бензин А-95 з покращеними показниками – на 5 коп./л, до 47,64 грн/л.

Мережа «Авантаж» пропонує дизельне пальне за 39,50 грн/л (-1 грн/л до 2 червня), а стандартний бензин марки А-95 — за 40,50 грн/л.

Ціни на ДП на станціях Chipo за тиждень знизилися в середньому на 72 коп./л і становлять 40,00 грн/л, на «п’ятірку» — 41,40 грн/л (-52 коп./л). При цьому у столичному регіоні мережі бензин А-95 і ДП коштують 39 грн/л.

Мережа VST зназила ціну на дизпальне на 0,98 грн/л, до 38,70 грн/л, що є найнижчою ціною на цей ресурс по країні.

Відкоригували ціни у бік зменшення також AMIC, «БРСМ-Нафта» і «Укр-Петроль» (див. табл.).

Нагадаємо, протягом травня в Україні середні роздрібні ціни на дизпальне зменшилися на 2,31 грн/л (5%), до 43,63 грн/л, на бензин марки А-95 — на 1,52 грн/л (3%), до 45,06 грн/л, і на бензин А-95 з покращеними показниками – на 0,96 грн/л (2%), до 47,70 грн/л.

Здешевшання викликано зниженням світових котирувань, хронічним профіцитом ресурсу й загостренням конкурентної боротьби.

Компанія А-95 А-95+ ДП 09.06.23 Зм. 09.06.23 Зм. 09.06.23 Зм. ОККО 46,99 0,00 49,99 0,00 44,99 0,00 WOG 46,99 0,00 49,99 0,00 44,99 0,00 Авіас 47,00 0,00 47,50 0,00 47,00 0,00 Укрнафта 43,00 0,00 45,00 0,00 42,00 0,00 UPG 43,90 0,00 46,90 0,00 41,90 0,00 AMIC 45,60 -0,11 46,52 0,00 44,07 -0,03 Shell 46,71 0,00 50,40 0,00 44,80 0,00 SOCAR 46,99 0,00 49,99 0,00 44,99 0,00 БРСМ-Нафта 42,20 -0,21 40,05 -0,29 KLO 44,79 0,00 46,99 0,00 41,89 0,00 U.GO 43,99 0,00 46,75 0,00 42,06 -0,26 Автотранс 44,98 0,00 42,98 0,00 BVS 44,99 0,00 46,99 0,00 42,99 0,00 Chipo 41,40 -0,52 40,00 -0,72 Авантаж 7 40,50 0,00 39,50 -1,00 Prime 42,50 0,00 40,00 0,00 Укр-Петроль 42,39 -0,11 40,14 -0,73 Кворум 42,48 0,00 39,98 0,00 Рур груп 43,99 0,00 41,49 0,00 Mango 41,66 0,00 41,07 0,00 Ovis 42,90 0,00 46,80 0,00 41,99 0,00 VST 41,90 0,00 38,70 -0,98 ZOG 43,00 0,00 42,00 0,00 Олас 43,50 0,00 40,50 0,00 VostokGaz 41,89 0,00 41,39 0,00 Маркет 40,99 0,00 41,49 0,00 RLS 40,00 0,00 42,50 0,00 41,00 0,00 Катрал 43,99 0,00 41,99 0,00 Neftek 45,99 0,00 48,99 0,00 43,99 0,00 Середня ціна в Україні 44,92 -0,13 47,64 -0,05 43,43 -0,16

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 2 по 9 червня 2023 р., грн/л