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Пальне вроздріб продовжує дешевшати
13:27 09.06.2023 |
Протягом тижня (2-9 червня) середні роздрібні ціни на дизпальне зменшилися на 16 коп./л, до 43,43 грн/л, на бензин марки А-95 — на 13 коп./л, до 44,92 грн/л, і на бензин А-95 з покращеними показниками – на 5 коп./л, до 47,64 грн/л.
Мережа «Авантаж» пропонує дизельне пальне за 39,50 грн/л (-1 грн/л до 2 червня), а стандартний бензин марки А-95 — за 40,50 грн/л.
Ціни на ДП на станціях Chipo за тиждень знизилися в середньому на 72 коп./л і становлять 40,00 грн/л, на «п’ятірку» — 41,40 грн/л (-52 коп./л). При цьому у столичному регіоні мережі бензин А-95 і ДП коштують 39 грн/л.
Мережа VST зназила ціну на дизпальне на 0,98 грн/л, до 38,70 грн/л, що є найнижчою ціною на цей ресурс по країні.
Відкоригували ціни у бік зменшення також AMIC, «БРСМ-Нафта» і «Укр-Петроль» (див. табл.).
Нагадаємо, протягом травня в Україні середні роздрібні ціни на дизпальне зменшилися на 2,31 грн/л (5%), до 43,63 грн/л, на бензин марки А-95 — на 1,52 грн/л (3%), до 45,06 грн/л, і на бензин А-95 з покращеними показниками – на 0,96 грн/л (2%), до 47,70 грн/л.
Здешевшання викликано зниженням світових котирувань, хронічним профіцитом ресурсу й загостренням конкурентної боротьби.Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 2 по 9 червня 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
09.06.23
|
Зм.
|
09.06.23
|
Зм.
|
09.06.23
|
Зм.
|
ОККО
|
46,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
44,99
|
0,00
|
WOG
|
46,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
44,99
|
0,00
|
Авіас
|
47,00
|
0,00
|
47,50
|
0,00
|
47,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
43,00
|
0,00
|
45,00
|
0,00
|
42,00
|
0,00
|
UPG
|
43,90
|
0,00
|
46,90
|
0,00
|
41,90
|
0,00
|
AMIC
|
45,60
|
-0,11
|
46,52
|
0,00
|
44,07
|
-0,03
|
Shell
|
46,71
|
0,00
|
50,40
|
0,00
|
44,80
|
0,00
|
SOCAR
|
46,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
44,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
42,20
|
-0,21
|
40,05
|
-0,29
|
KLO
|
44,79
|
0,00
|
46,99
|
0,00
|
41,89
|
0,00
|
U.GO
|
43,99
|
0,00
|
46,75
|
0,00
|
42,06
|
-0,26
|
Автотранс
|
44,98
|
0,00
|
42,98
|
0,00
|
BVS
|
44,99
|
0,00
|
46,99
|
0,00
|
42,99
|
0,00
|
Chipo
|
41,40
|
-0,52
|
40,00
|
-0,72
|
Авантаж 7
|
40,50
|
0,00
|
39,50
|
-1,00
|
Prime
|
42,50
|
0,00
|
40,00
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
42,39
|
-0,11
|
40,14
|
-0,73
|
Кворум
|
42,48
|
0,00
|
39,98
|
0,00
|
Рур груп
|
43,99
|
0,00
|
41,49
|
0,00
|
Mango
|
41,66
|
0,00
|
41,07
|
0,00
|
Ovis
|
42,90
|
0,00
|
46,80
|
0,00
|
41,99
|
0,00
|
VST
|
41,90
|
0,00
|
38,70
|
-0,98
|
ZOG
|
43,00
|
0,00
|
42,00
|
0,00
|
Олас
|
43,50
|
0,00
|
40,50
|
0,00
|
VostokGaz
|
41,89
|
0,00
|
41,39
|
0,00
|
Маркет
|
40,99
|
0,00
|
41,49
|
0,00
|
RLS
|
40,00
|
0,00
|
42,50
|
0,00
|
41,00
|
0,00
|
Катрал
|
43,99
|
0,00
|
41,99
|
0,00
|
Neftek
|
45,99
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
43,99
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
44,92
|
-0,13
|
47,64
|
-0,05
|
43,43
|
-0,16
|
|
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