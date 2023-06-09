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АНАЛІТИКА

Пальне вроздріб продовжує дешевшати

 

Протягом тижня (2-9 червня) середні роздрібні ціни на дизпальне зменшилися на 16 коп./л, до 43,43 грн/л, на бензин марки А-95 — на 13 коп./л, до 44,92 грн/л, і на бензин А-95 з покращеними показниками – на 5 коп./л, до 47,64 грн/л.

Мережа «Авантаж» пропонує дизельне пальне за 39,50 грн/л (-1 грн/л до 2 червня), а стандартний бензин марки А-95 — за 40,50 грн/л.

Ціни на ДП на станціях Chipo за тиждень знизилися в середньому на 72 коп./л і становлять 40,00 грн/л, на «п’ятірку» — 41,40 грн/л (-52 коп./л). При цьому у столичному регіоні мережі бензин А-95 і ДП коштують 39 грн/л.

Мережа VST зназила ціну на дизпальне на 0,98 грн/л, до 38,70 грн/л, що є найнижчою ціною на цей ресурс по країні.

Відкоригували ціни у бік зменшення також AMIC, «БРСМ-Нафта» і «Укр-Петроль» (див. табл.).

Нагадаємо, протягом травня в Україні середні роздрібні ціни на дизпальне зменшилися на 2,31 грн/л (5%), до 43,63 грн/л, на бензин марки А-95 — на 1,52 грн/л (3%), до 45,06 грн/л, і на бензин А-95 з покращеними показниками – на 0,96 грн/л (2%), до 47,70 грн/л.

Здешевшання викликано зниженням світових котирувань, хронічним профіцитом ресурсу й загостренням конкурентної боротьби.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 2 по 9 червня 2023 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

09.06.23

Зм.

09.06.23

Зм.

09.06.23

Зм.

ОККО

46,99

0,00

49,99

0,00

44,99

0,00

WOG

46,99

0,00

49,99

0,00

44,99

0,00

Авіас

47,00

0,00

47,50

0,00

47,00

0,00

Укрнафта

43,00

0,00

45,00

0,00

42,00

0,00

UPG

43,90

0,00

46,90

0,00

41,90

0,00

AMIC

45,60

-0,11

46,52

0,00

44,07

-0,03

Shell

46,71

0,00

50,40

0,00

44,80

0,00

SOCAR

46,99

0,00

49,99

0,00

44,99

0,00

БРСМ-Нафта

    

42,20

-0,21

40,05

-0,29

KLO

44,79

0,00

46,99

0,00

41,89

0,00

U.GO

43,99

0,00

46,75

0,00

42,06

-0,26

Автотранс

44,98

0,00

    

42,98

0,00

BVS

44,99

0,00

46,99

0,00

42,99

0,00

Chipo

41,40

-0,52

    

40,00

-0,72

Авантаж 7

40,50

0,00

    

39,50

-1,00

Prime

42,50

0,00

    

40,00

0,00

Укр-Петроль

42,39

-0,11

    

40,14

-0,73

Кворум

42,48

0,00

    

39,98

0,00

Рур груп

43,99

0,00

    

41,49

0,00

Mango

41,66

0,00

    

41,07

0,00

Ovis

42,90

0,00

46,80

0,00

41,99

0,00

VST

41,90

0,00

    

38,70

-0,98

ZOG

43,00

0,00

    

42,00

0,00

Олас

43,50

0,00

    

40,50

0,00

VostokGaz

41,89

0,00

    

41,39

0,00

Маркет

40,99

0,00

    

41,49

0,00

RLS

40,00

0,00

42,50

0,00

41,00

0,00

Катрал

43,99

0,00

    

41,99

0,00

Neftek

45,99

0,00

48,99

0,00

43,99

0,00

Середня ціна в Україні

44,92

-0,13

47,64

-0,05

43,43

-0,16
За матеріалами: EnKorr
 

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