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Ціни на нафту знижуються другий тиждень поспіль через побоювання щодо попиту
08:30 09.06.2023 |
Ціни на нафту, схоже, продемонструють друге тижневе падіння поспіль, оскільки в п'ятницю ціни продовжували падати через побоювання з приводу попиту та скептицизму щодо того, що США та Іран можуть укласти ядерну угоду.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 03:04 за Грінвічем подешевшали на 35 центів, або 0,5%, до 75,61 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 35 центів, або 0, 5%, до 70,94 доларів.
"Очікується, що найближчим часом ціни на нафту залишаться в діапазоні приблизно на 3 долари вище і нижче 70 доларів за WTI", - сказав Сатору Йошида, товарний аналітик Rakuten Securities.
Обидва еталони впали приблизно на 1 долар у четвер, відновившись після своїх попередніх втрат більш ніж на 3 долари після того, як США та Іран спростували повідомлення Middle East Eye про те, що вони були близькі до ядерної угоди.
За тиждень ціни були на шляху до втрат близько 1% після аналогічних втрат попереднього тижня.
Ціни на нафту зросли на початку тижня після того, як Саудівська Аравія на вихідних пообіцяла різко скоротити видобуток, але вони скоротили зростання після зростання запасів палива в США та слабких даних щодо експорту з Китаю.
Йошида сказав, що такі фактори, як побоювання щодо скорочення пропозиції та підвищення попиту у зв'язку зі вступом Сполучених Штатів у автомобільний сезон, який може призвести до зростання цін, компенсуються побоюваннями щодо повільного зростання попиту на паливо у Китаї.
"Ціни на сиру нафту не отримали жодної підтримки з боку Китаю, оскільки відновлення їхньої економіки розчарувало", - сказав аналітик OANDA Едвард Мойя.
Хоча опитування економістів, проведене Рейтером, показало, що Федеральна резервна система США може пропустити підвищення ставки на засіданні 13-14 червня, відсутність аналогічних сигналів від інших великих центральних банків вплинула на перспективи попиту на нафту, додав Мойя.
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