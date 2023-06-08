Нафта перейшла до зростання, Brent - близько $77,5 за барель

Ціни на нафту зростають удень у четвер на тлі ослаблення долара США. Трейдери також враховують скорочення американських нафтових запасів минулого тижня.

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:18 EET. четверга становить $77,47 за барель, що на $0,52 (0,68%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна липневих ф'ючерсів на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднялася до цього часу на $0,57 (0,79%), до $73,1 за барель.

Індекс DXY, що показує вартість американського долара щодо шести інших основних світових валют, знижується під час торгів на 0,2%, що підвищує привабливість нафти для власників інших валют.

Тим часом комерційні запаси нафти в США на тижні, що завершився 2 червня, зменшилися на 452 тис. барелів, йдеться в доповіді Міненерго. Експерти в середньому прогнозували зростання на 1,5 млн барелів.

При цьому "розумні гроші" (на нафтовому ринку - ІФ-У), як і раніше, займають вичікувальну позицію, доки не з'являться більш переконливі дані або про відновлення попиту, або про реальне зниження пропозиції", зазначає керуючий директор Velandera Energy Partners Маніш Радж.

"Поки що обидва сценарії розпливчасті, немає ознак ні відновлення попиту, ні реального скорочення пропозиції", - наводить MarketWatch слова Раджа.

