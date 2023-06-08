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АНАЛІТИКА

Нафта дешевшає, оскільки перспективи слабкішого попиту знову у центрі уваги

 

Ціни на нафту впали в четвер, оскільки побоювання з приводу попиту, пов'язані із уповільненням світової економіки, затьмарили очікуване падіння пропозиції через обіцяну Саудівською Аравією скорочення видобутку.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 04:15 за Грінвічем впали на 21 цент, або 0,3%, до 76,74 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 21 цент, або 0, 3%, до 72,32 долара за барель.

Обидва контрольні показники в середу зросли приблизно на 1% завдяки планам Саудівської Аравії щодо різкого скорочення виробництва, хоча зростання цін, як і раніше, обмежується зростаючими запасами палива в США і слабкими даними щодо експорту Китаю.

"Останнім часом ціни на нафту намагалися відновитися, але це було непросто", - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

"Скорочення пропозиції, але більш слабкий прогноз попиту можуть продовжувати утримувати ціни на нафту в широкому діапазоні з початку року, з безпосереднім опором на рівні 80 доларів за нафту марки Brent", - додав Єп.

Більше, ніж очікувалося, зростання запасів палива в США, про яке повідомлялося в середу, викликало стурбованість з приводу попиту з боку найбільшого у світі споживача нафти, особливо з урахуванням того, що очікувалося збільшення кількості поїздок у вихідні дні, присвячені Дню поминання.

Запаси бензину за тиждень зросли на 2,7 млн барелів, повідомило в середу агентство EIA, перевищивши очікування аналітиків, що збільшилися на 880 000 барелів.

Запаси дистилятів зросли майже на 5,1 млн. барелів за тиждень, перевищивши прогнози аналітиків про зростання на 1,3 млн. барелів.

"Ми розглядали можливість суттєвого зниження наших цін на нафту через відсутність дій ОПЕК+ минулої неділі, але навіть скорочення на 1 млн барелів на день навряд чи підтримає стійке зростання цін", - заявили аналітики Citi у четвер.

"Прогнози як ОПЕК, так і МЕА видають бажаними за дійсне про прискорення зростання попиту до кінця року", - додали аналітики.

Водночас запаси сирої нафти в США несподівано скоротилися на 451 000 барелів за тиждень, оскільки нафтопереробні заводи виробили паливо до найвищого рівня з 2019 року під час святкування Дня поминання.
За матеріалами: investing.com
 

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