Міненерго США чекає на зростання видобутку нафти, незважаючи на рішення ОПЕК+

Міненерго США очікує на зростання світового видобутку нафти на 1,5 млн барелів на добу (б/д) 2023 року й на 1,3 млн б/д на добу 2024 року попри рішення ОПЕК+ про нові скорочення видобутку, випливає з даних щомісячного короткострокового прогнозу управління енергетичної інформації міністерства (EIA).

«Незважаючи на продовження скорочення видобутку ОПЕК+, ми прогнозуємо, що світове виробництво рідкого палива збільшиться на 1,5 млн б/д 2023 року й на 1,3 млн б/д 2024 року, в основному за рахунок зростання виробництва з боку виробників, які не входять в ОПЕК», - йдеться у доповіді.

Основними джерелами зростання стануть США, Норвегія, Канада, Бразилія і Гайана, зазначає Міненерго країни. За його прогнозами, видобуток нафти ОПЕК знизиться на 600 тис. б/д 2023 року й збільшиться на 300 тис. б/д 2024 року. При цьому раніше очікувалося, що наступного року зростання становитиме 600 тис., нагадує міністерство.

Альянс ОПЕК+, за підсумками засідання 4 червня, оголосив про продовження своєї угоди на 2024 рік і зниження з наступного року загального цільового рівня видобутку нафти на 1,4 млн б/д. Крім того, продовжуються і навіть переносяться на наступний рік додаткові, так звані добровільні, скорочення видобутку окремими країнами. Зокрема росією й Саудівською Аравією - по 500 тис. б/д, причому Ер-Ріяд оголосив про посилення свого скорочення на липень на 1 млн б/д з можливістю продовження.

