Фінансові новини
- |
- 07.06.23
- |
- 17:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Нафта перейшла до зростання, Brent - $77 за барель
15:09 07.06.2023 |
Ціни на нафту перейшли до зростання в середу на тлі ослаблення американського долара.
Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:24 EET становить $77 барель, що на $0,71 (0,93%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.
Ціна липневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилася до цього часу на $0,7 (0,98%), до $72,44 за барель.
Індекс DXY, що показує вартість американської валюти щодо шести інших основних світових валют, знижується під час торгів на 0,2%, що підвищує привабливість нафти для власників інших валют.
Крім того, ринок очікує публікації в середу, о 17:30 EET, щотижневої доповіді Управління енергетичної інформації (EIA) Міненерго США про запаси нафти, бензину і дистилятів. За даними Американського інституту нафти (American Petroleum Institute, API), нафтові запаси за тиждень, що завершився 2 червня, скоротилися в Штатах приблизно на 1,7 млн барелів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сенат Швейцарії підтримав реекспорт зброї в Україну
|Україна може відновити роботу аміакопроводу в Одесу - Зеленський
|Підрив Каховської ГЕС може мати загрози для ЗАЕС, але ситуація під контролем - Енергоатом
|Російські війська підірвали Каховську ГЕС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Міноборони вперше з початку великої війни провело відкриті тендери на харчування на 25 мільярдів
|Фінкомітет Ради рекомендував ухвалити в першому читанні заборону на продаж цигарок у duty-free до завершення війни
|За півроку вартість оренди житла в новобудовах зросла на 15-20%, а на вторинці - на 10-15%
|Шмигаль: Стартувала програма щодо вступу України в ОЕСР
|Падіння реальних зарплат українців в приватному секторі практично зупинилося, - НБУ
|Нафта перейшла до зростання, Brent - $77 за барель
Бізнес
|Microsoft заплатить 20 млн доларів через незаконний збір інформації про дітей
|Tesla Model S Plaid встановила новий рекорд на трасі в Нюрбургринзі, обігнавши Porsche Taycan Turbos S на 8 секунд
|Apple представила Vision Pro - свою першу гарнітуру змішаної реальності
|Революція у діагностуванні раку. Його зможуть виявляти за аналізом крові
|Кортана, прощавай! Microsoft припинить підтримку голосового асистента
|Razr 40 та Razr 40 Ultra — нові флагманські смартфони-«розкладачки» Motorola з гнучкими AMOLED екранами. Від €799
|Інвестори Dogecoin звинуватили Ілона Маска в інсайдерській торгівлі – лише після зміни логотипа Twitter він заробив $124 млн