Нафта перейшла до зростання, Brent - $77 за барель

Ціни на нафту перейшли до зростання в середу на тлі ослаблення американського долара.

Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:24 EET становить $77 барель, що на $0,71 (0,93%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна липневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилася до цього часу на $0,7 (0,98%), до $72,44 за барель.

Індекс DXY, що показує вартість американської валюти щодо шести інших основних світових валют, знижується під час торгів на 0,2%, що підвищує привабливість нафти для власників інших валют.

Крім того, ринок очікує публікації в середу, о 17:30 EET, щотижневої доповіді Управління енергетичної інформації (EIA) Міненерго США про запаси нафти, бензину і дистилятів. За даними Американського інституту нафти (American Petroleum Institute, API), нафтові запаси за тиждень, що завершився 2 червня, скоротилися в Штатах приблизно на 1,7 млн барелів.