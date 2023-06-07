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Нафта збільшує втрати, оскільки побоювання щодо економічного спаду повертаються
08:43 07.06.2023 |
Нафта збільшила втрати у середу, оскільки побоювання з приводу глобальних економічних зустрічних вітрів посилилися, звівши нанівець зростання цін, зареєстроване після несподіваної обіцянки найбільшого експортера сирої нафти Саудівської Аравії збільшти скорочення видобутку.
Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 40 центів, або 0,5%, до 75,89 долара за барель о 04:56 за Грінвічем. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate впали на 35 центів, також на 0,5%, до 71,39 доларів за барель.
Обидва еталони підскочили більш ніж на 1 долар у понеділок, чому сприяло рішення Саудівської Аравії у вихідні скоротити видобуток на 1 мільйон барелів на добу до 9 мільйонів барелів на добу у липні.
«Побоювання рецесії, оскільки дедалі похмуріші економічні показники вказують на уповільнення, стримували ціни на нафту, підриваючи всі зусилля ОПЕК+ щодо підтримки цін на плаву», - зазначає аналітик Phillip Nova Приянка Сачдєва.
Запаси бензину в США зросли приблизно на 2,4 млн. барелів, а запаси дистилятів зросли приблизно на 4,5 млн. барелів за тиждень, що закінчився 2 червня, повідомили джерела на ринку у вівторок з посиланням на дані Американського інституту нафти.
Несподіване накопичення запасів викликало занепокоєння з приводу споживання палива найбільшим у світі споживачем нафти, особливо через зростання попиту на поїздки під час вихідних, присвячених Дню поминання.
Тим часом Управління енергетичної інформації США (EIA) заявило у вівторок, що видобуток сирої нафти в США цього року зростатиме швидше, а зростання попиту сповільниться порівняно з попередніми очікуваннями.
"Ринок переварив новину про скорочення видобутку в Саудівській Аравії, і тепер інвестори не хочуть відкривати великі позиції через неоднозначні економічні прогнози та показники в США та Китаї", - сказав Хіроюкі Кікукава, президент NS Trading, підрозділи Nissan Securities. .
Офіційні дані Китаю в середу показали, що його експорт у травні скоротився набагато швидше, ніж очікувалося, а імпорт скоротився, хоча й повільнішими темпами, оскільки виробники щосили намагалися знайти попит за кордоном, а внутрішнє споживання залишалося млявим.
Тим не менш, деякі аналітики очікували, що добровільне скорочення Саудівської Аравії, найбільше в королівстві за останні роки, встановить нижню межу цін на нафту, хоча навряд чи вона підтримає стійке зростання цін у діапазоні від 80 до 90 доларів за барель.
"Ми очікуємо, що ціни на нафту зростуть, коли ми вступимо в літній автомобільний сезон у Сполучених Штатах", - сказав Кікукава, додавши, що більш обмежена глобальна пропозиція та плани США купувати нафту для поповнення Стратегічного нафтового резерву обмежать падіння.
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