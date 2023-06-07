Дизпальне подекуди вже нижче за 40 грн/л

6 червня роздрібні ціни на дизпальне вперше запірнули нижче за 40 грн/л. Новий мінімум серед національних мереж встановила мережа «Авантаж» з ціною на дизпальне 39,50 грн/л. Про це свідчить щоденний ціновий моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Для зміцнення своїх «цінових» позицій «Авантаж» (100 АЗС) знизила ціни на 1 грн/л.

Тим часом бензин марки А-95 у мережі залишився без змін, можливо, тому, що поки недосяжний для конкурентів — 40,50 грн/л.

Виклик «Авантажу» кинули хіба що невеликі гравці, такі як Chipo (68 АЗС), VST (76 АЗС) й Prime (понад 40 АЗС).

Перша встановила на кількох окремих АЗС, зокрема у столиці, цінник 39 грн/л на ДП і бензин А-95 (у середньому по мережі ДП коштувало 40,05 грн/л, - 67 коп./л за добу), на «п’ятірку» — 41,40 грн/л (- 52 коп./л).

VST й Prime показали «дизель» за 39,68 грн/л і 40,00 грн/л відповідно.

Вочевидь, найближчими днями роздрібні ціни зроблять черговий крок донизу, прогнозують у Консалтинговій групі «А-95».

Нагадаємо, протягом травня в Україні середні роздрібні ціни на дизпальне зменшилися на 2,31 грн/л (5%), до 43,63 грн/л, на бензин марки А-95 — на 1,52 грн/л (3%), до 45,06 грн/л, і на бензин А-95 з покращеними показниками – на 0,96 грн/л (2%), до 47,70 грн/л.

Здешевшання викликано зниженням світових котирувань, хронічним профіцитом ресурсу й загостренням конкурентної боротьби.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 5 по6 червня 2023 р., грн/л