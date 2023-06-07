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Дизпальне подекуди вже нижче за 40 грн/л
23:36 06.06.2023 |
6 червня роздрібні ціни на дизпальне вперше запірнули нижче за 40 грн/л. Новий мінімум серед національних мереж встановила мережа «Авантаж» з ціною на дизпальне 39,50 грн/л. Про це свідчить щоденний ціновий моніторинг Консалтингової групи «А-95».
Для зміцнення своїх «цінових» позицій «Авантаж» (100 АЗС) знизила ціни на 1 грн/л.
Тим часом бензин марки А-95 у мережі залишився без змін, можливо, тому, що поки недосяжний для конкурентів — 40,50 грн/л.
Виклик «Авантажу» кинули хіба що невеликі гравці, такі як Chipo (68 АЗС), VST (76 АЗС) й Prime (понад 40 АЗС).
Перша встановила на кількох окремих АЗС, зокрема у столиці, цінник 39 грн/л на ДП і бензин А-95 (у середньому по мережі ДП коштувало 40,05 грн/л, - 67 коп./л за добу), на «п’ятірку» — 41,40 грн/л (- 52 коп./л).
VST й Prime показали «дизель» за 39,68 грн/л і 40,00 грн/л відповідно.
Вочевидь, найближчими днями роздрібні ціни зроблять черговий крок донизу, прогнозують у Консалтинговій групі «А-95».
Нагадаємо, протягом травня в Україні середні роздрібні ціни на дизпальне зменшилися на 2,31 грн/л (5%), до 43,63 грн/л, на бензин марки А-95 — на 1,52 грн/л (3%), до 45,06 грн/л, і на бензин А-95 з покращеними показниками – на 0,96 грн/л (2%), до 47,70 грн/л.
Здешевшання викликано зниженням світових котирувань, хронічним профіцитом ресурсу й загостренням конкурентної боротьби.
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 5 по6 червня 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
46,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
44,99
|
0,00
|
WOG
|
46,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
44,99
|
0,00
|
Авіас
|
47,00
|
0,00
|
47,50
|
0,00
|
47,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
43,00
|
0,00
|
45,00
|
0,00
|
42,00
|
0,00
|
UPG
|
43,90
|
0,00
|
46,90
|
0,00
|
41,90
|
0,00
|
AMIC
|
45,66
|
-0,03
|
46,49
|
0,00
|
44,08
|
0,00
|
Shell
|
46,71
|
0,00
|
50,40
|
0,00
|
44,80
|
0,00
|
SOCAR
|
46,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
44,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
42,30
|
-0,08
|
40,18
|
-0,08
|
KLO
|
44,79
|
0,00
|
46,99
|
0,00
|
41,89
|
0,00
|
U.GO
|
43,99
|
0,00
|
46,75
|
0,00
|
42,31
|
0,00
|
Автотранс
|
44,98
|
0,00
|
42,98
|
0,00
|
BVS
|
44,99
|
0,00
|
46,99
|
0,00
|
42,99
|
0,00
|
Chipo
|
41,40
|
-0,52
|
40,05
|
-0,67
|
Авантаж 7
|
40,50
|
0,00
|
39,50
|
-1,00
|
Prime
|
42,50
|
0,00
|
40,00
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
42,39
|
-0,11
|
40,73
|
-0,14
|
Кворум
|
42,48
|
0,00
|
39,98
|
0,00
|
Рур груп
|
43,99
|
0,00
|
41,49
|
0,00
|
Mango
|
41,66
|
0,00
|
41,07
|
0,00
|
Ovis
|
42,90
|
0,00
|
46,80
|
0,00
|
41,99
|
0,00
|
VST
|
41,90
|
0,00
|
39,68
|
0,00
|
ZOG
|
43,00
|
0,00
|
42,00
|
0,00
|
Олас
|
43,50
|
0,00
|
40,50
|
0,00
|
VostokGaz
|
41,89
|
-2,00
|
41,39
|
-2,00
|
Маркет
|
40,99
|
0,00
|
41,49
|
0,00
|
Катрал
|
43,99
|
0,00
|
41,99
|
0,00
|
Neftek
|
45,99
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
43,99
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
45,02
|
-0,03
|
47,68
|
-0,01
|
43,54
|
-0,04
|
|
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