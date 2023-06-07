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АНАЛІТИКА

Дизпальне подекуди вже нижче за 40 грн/л

 

6 червня роздрібні ціни на дизпальне вперше запірнули нижче за 40 грн/л. Новий мінімум серед національних мереж встановила мережа «Авантаж» з ціною на дизпальне 39,50 грн/л. Про це свідчить щоденний ціновий моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Для зміцнення своїх «цінових» позицій «Авантаж» (100 АЗС) знизила ціни на 1 грн/л.

Тим часом бензин марки А-95 у мережі залишився без змін, можливо, тому, що поки недосяжний для конкурентів — 40,50 грн/л.

Виклик «Авантажу» кинули хіба що невеликі гравці, такі як Chipo (68 АЗС), VST (76 АЗС) й Prime (понад 40 АЗС).

Перша встановила на кількох окремих АЗС, зокрема у столиці, цінник 39 грн/л на ДП і бензин А-95 (у середньому по мережі ДП коштувало 40,05 грн/л, - 67 коп./л за добу), на «п’ятірку» — 41,40 грн/л (- 52 коп./л).

VST й Prime показали «дизель» за 39,68 грн/л і 40,00 грн/л відповідно.

Вочевидь, найближчими днями роздрібні ціни зроблять черговий крок донизу, прогнозують у Консалтинговій групі «А-95».

Нагадаємо, протягом травня в Україні середні роздрібні ціни на дизпальне зменшилися на 2,31 грн/л (5%), до 43,63 грн/л, на бензин марки А-95 — на 1,52 грн/л (3%), до 45,06 грн/л, і на бензин А-95 з покращеними показниками – на 0,96 грн/л (2%), до 47,70 грн/л.

Здешевшання викликано зниженням світових котирувань, хронічним профіцитом ресурсу й загостренням конкурентної боротьби.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 5 по6 червня 2023 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

46,99

0,00

49,99

0,00

44,99

0,00

WOG

46,99

0,00

49,99

0,00

44,99

0,00

Авіас

47,00

0,00

47,50

0,00

47,00

0,00

Укрнафта

43,00

0,00

45,00

0,00

42,00

0,00

UPG

43,90

0,00

46,90

0,00

41,90

0,00

AMIC

45,66

-0,03

46,49

0,00

44,08

0,00

Shell

46,71

0,00

50,40

0,00

44,80

0,00

SOCAR

46,99

0,00

49,99

0,00

44,99

0,00

БРСМ-Нафта

    

42,30

-0,08

40,18

-0,08

KLO

44,79

0,00

46,99

0,00

41,89

0,00

U.GO

43,99

0,00

46,75

0,00

42,31

0,00

Автотранс

44,98

0,00

    

42,98

0,00

BVS

44,99

0,00

46,99

0,00

42,99

0,00

Chipo

41,40

-0,52

    

40,05

-0,67

Авантаж 7

40,50

0,00

    

39,50

-1,00

Prime

42,50

0,00

    

40,00

0,00

Укр-Петроль

42,39

-0,11

    

40,73

-0,14

Кворум

42,48

0,00

    

39,98

0,00

Рур груп

43,99

0,00

    

41,49

0,00

Mango

41,66

0,00

    

41,07

0,00

Ovis

42,90

0,00

46,80

0,00

41,99

0,00

VST

41,90

0,00

    

39,68

0,00

ZOG

43,00

0,00

    

42,00

0,00

Олас

43,50

0,00

    

40,50

0,00

VostokGaz

41,89

-2,00

    

41,39

-2,00

Маркет

40,99

0,00

    

41,49

0,00

Катрал

43,99

0,00

    

41,99

0,00

Neftek

45,99

0,00

48,99

0,00

43,99

0,00

Середня ціна в Україні

45,02

-0,03

47,68

-0,01

43,54

-0,04
За матеріалами: EnKorr
 

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