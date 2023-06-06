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АНАЛІТИКА

Нафта прискорила падіння, Brent на рівні $75 за барель

 

Ціни на нафту прискорили зниження вдень у вівторок на побоюваннях щодо перспектив американської економіки.

Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:37 EET становить $75,06 барель, що на $1,65 (2,15%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна липневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впала до цього часу на $1,71 (2,37%), до $70,44 за барель.

Як стало відомо напередодні, індекс ділової активності у сфері послуг США (ISM Non-Manufacturing) у травні опустився до 50,3 пункту з 51,9 пункту місяцем раніше. Експерти в середньому очікували його підвищення до 52,2 пункту, зазначає Trading Economics. Значення вище 50 пунктів свідчить про посилення ділової активності у сфері послуг, нижче - про її ослаблення.

Крім того, ринок намагається передбачити, яке рішення ухвалить Федеральна резервна система (ФРС) на засіданні наступного тижня.

Темпи банківського кредитування в Штатах знижуються не так швидко, щоб регулятор відмовився від посилення грошово-кредитної політики, заявила в інтерв'ю CNBC директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) також доведе "відсоткові ставки до рівнів, достатньо обмежувальних для досягнення повернення інфляції до нашої середньострокової мети у 2%, й утримуватиме їх на цих рівнях стільки часу, скільки буде потрібно", повідомила в понеділок глава ЄЦБ Крістін Лагард, слова якої наводять західні ЗМІ.

"Глобальна монетарна політика діє як гальмо для зростання, - пояснює старший фахівець зі стратегії DailyFX Деніел Дубровський. - Нещодавно ми могли в цьому переконатися на прикладі невтішних даних щодо китайської промисловості".

Індекс менеджерів із закупівель (PMI) у переробній промисловості Китаю опустився в травні до мінімальних за п'ять місяців 48,8 пункту з 49,2 пункту у квітні. Індикатор перебуває нижче рівня 50 пунктів другий місяць поспіль.

Країни ОПЕК+ на засіданні у Відні на минулих вихідних вирішили знизити сукупний рівень квот на видобуток нафти ще на 1,4 млн барелів на добу - до 40,46 млн барелів. При цьому Саудівська Аравія вже поточного року додатково скоротить видобуток на 1 млн б/д.
За матеріалами: investing.com
 

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