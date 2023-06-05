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У ВР пропонують суттєво підвищити ставки акцизу на пальне з 1 липня
13:40 05.06.2023 |
Нові ставки акцизного податку на пальне можуть суттєво зрости в Україні вже з 1 липня.
Про це йдеться в законопроєкті №9348, текст якого з'явився на сайті Верховної Ради.
Як зазначається в пояснювальній записці, на сьогодні значно нижча ставка акцизного податку на скраплений газ робить цей продукт значно привабливішим для споживача в порівнянні з бензином. Своєю чергою, на сьогодні ринок скрапленого газу є імпортозалежним.
Водночас наявні нафтопереробні потужності України спроможні забезпечувати внутрішній ринок бензинів в повному обсязі.
Тож, законопроєктом пропонується вирівняти перекос між ставками акцизного податку між бензином, дизпаливом та скрапленим газом. Вирівнювання має відбутися шляхом підвищення ставок.
Проєктом пропонується встановити такі ставки акцизного податку:
* для бензинів - 175 євро за 1000 літрів,
* дизельне пальне - 175 євро за 1000 літрів,
* газ скраплений - 129,5 євро за 1000 літрів.
Як очікує автор законопроєкту, член парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Мар'ян Заблоцький, такі ставки попутно забезпечать надходження до державного бюджету у розмірі 6,4 млрд грн щомісяця, що на 1,2 млрд грн більше порівняно зі ставками чинної редакції Податкового кодексу.
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