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АНАЛІТИКА

У ВР пропонують суттєво підвищити ставки акцизу на пальне з 1 липня

 

Нові ставки акцизного податку на пальне можуть суттєво зрости в Україні вже з 1 липня.

Про це йдеться в законопроєкті №9348, текст якого з'явився на сайті Верховної Ради.

Як зазначається в пояснювальній записці, на сьогодні значно нижча ставка акцизного податку на скраплений газ робить цей продукт значно привабливішим для споживача в порівнянні з бензином. Своєю чергою, на сьогодні ринок скрапленого газу є імпортозалежним.

Водночас наявні нафтопереробні потужності України спроможні забезпечувати внутрішній ринок бензинів в повному обсязі.

Тож, законопроєктом пропонується вирівняти перекос між ставками акцизного податку між бензином, дизпаливом та скрапленим газом. Вирівнювання має відбутися шляхом підвищення ставок.

Проєктом пропонується встановити такі ставки акцизного податку:

* для бензинів - 175 євро за 1000 літрів,
* дизельне пальне - 175 євро за 1000 літрів,
* газ скраплений - 129,5 євро за 1000 літрів.

Як очікує автор законопроєкту, член парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Мар'ян Заблоцький, такі ставки попутно забезпечать надходження до державного бюджету у розмірі 6,4 млрд грн щомісяця, що на 1,2 млрд грн більше порівняно зі ставками чинної редакції Податкового кодексу.
За матеріалами: Економічна правда
 

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