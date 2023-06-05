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Гуртові ціни минулого тижня (з 26 травня по 2 червня) повернулись до зниження
12:27 05.06.2023 |
Вартість бензину А-95 і ДП просіла на 0,75 грн/л, до 34,25 грн/л і 32,75 грн/л відповідно, свідчать дані Консалтингової групи «А-95».
У п'ятницю, 2 червня, бензин А-95 пропонувався в ринок в торговельному діапазоні 32-35,5 грн/л, що на 0,5-0,75 грн/л менше порівняно з минулим тижнем.
У південному й західному регіонах країни «п'ятірку» озвучували найдешевше - 32-35 грн/л, що на 0,25-0,5 грн/л нижче від цін минулої п'ятниці. Дорожче продавали А-95 у північному й центральному регіонах - за 32,5-35,5 грн/л (-0,25-0,5 грн/л до 26 травня). А от вартість бензину А-92 за тиждень не змінилась і тримається на рівні 32 грн/л.
За тиждень вартість бензину А-95 на західному кордоні знизилася на 0,5 грн/л, до 33,75 грн/л, на південних пропускних пунктах ціна «п'ятірки» знизилася на 0,25 грн/л, до 32,25 грн/л.
«На ринку бензинів спостерігається обмежена пропозиція імпортного ресурсу у зв'язку з тим, що частина заводів перебувають на профілактиці й ремонтах. Хоча цю нішу трейдери намагаються замістити ресурсом із заводів Orlen та інших європейських і внутрішніх постачальників», - каже співрозмовник enkorr.
Він також додав, що ресурс «п'ятірки» на ринку покриває потребу, просто оператори диверсифікують своє постачання цим пальним, щоб не залежати тільки від одного джерела, особливо це стосується трейдерів, пов'язаних з мережами АЗС. Також він зазначив, що обсяги імпортних постачань бензину А-92 продовжують знижуватися, й у травні вже не «дотягують» і до 0,5 тис. т на місяць, що свідчить про переорієнтацію споживачів на ресурс внутрішнього виробництва.
Гуртові партії ДП 2 червня пропонувались у ринок у межах діапазону 30,5-37 грн/л, що на 0,5-1 грн/л менше порівняно з минулою п'ятницею.
ДП у південному регіоні можна було придбати в межах 30,5-35,5 грн/л, за тиждень середня ціна просіла на 0,75 грн/т, до 31,75 грн/л.
Дещо дорожче дизпальне торгувалось у західному регіоні - 31,5-36 грн/л, при цьому середня ціна тут спустилась на 0,5 грн/л, до 33 грн/л.
У північних і центральних регіонах цінники на ДП за тиждень скинули по 0,25 грн/л і в середньому тримаються на позначках 33,5 грн/л і 34 грн/л відповідно. У східному регіоні дизельне пальне пропонувалось у межах 34-37, тут також вартість просіла на 0,25 грн/л, до 34,25 грн/л.
Ціна на ДП на західному кордоні за тиждень знизилася на 0,25 грн/л, до 31,5 грн/л, в свою чергу на південних пропускних пунктах дизпальне здешевшало на 0,75 грн/л, до 30,5 грн/л.
«На півдні вже є пропозиції ДП нижче за 30 грн/л під постачання ресурсу на наступний тиждень. Найімовірніше, частина трейдерів переорієнтується із західного на південний напрям постачання, що сприятиме подальшому зниженню цін», - висловив припущення один із опитаних операторів ринку.
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