Нафта подорожчала на $1 через плани Саудівської Аравії щодо скорочення видобутку з липня

Ціни на нафту зросли на 1 долар за барель у понеділок після того, як найбільший світовий експортер Саудівська Аравія пообіцяла з липня скоротити видобуток ще на 1 мільйон барелів на день, протидіючи макроекономічним перешкодам, які призвели до депресії на ринках.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:15 за Грінвічем торгувалися на рівні 77,21 долара за барель, що на 1,08 долара, або 1,4%, вище, після того, як раніше було досягнуто сесійного максимуму 78,73 долара за барель.

Американська нафта West Texas Intermediate зросла на 1,07 долара, або 1,5%, до 72,81 долара за барель після досягнення внутрішньоденного максимуму 75,06 долара за барель.

Контракти у п'ятницю збільшили прибуток більш ніж на 2% після того, як міністерство енергетики Саудівської Аравії заявило, що видобуток у королівстві в липні впаде до 9 мільйонів барелів на добу з приблизно 10 мільйонів барелів на добу у травні. Скорочення є найбільшим у Саудівській Аравії за останні роки.

Добровільне скорочення, обіцяне Саудівською Аравією в неділю, є доповненням до більш широкої угоди Організації країн-експортерів нафти та їх союзників, включаючи Росію, щодо обмеження поставок до 2024 року, оскільки група прагне підвищити ціни на нафту, що падають.

Група, відома як ОПЕК+, перекачує близько 40% світової нафти і скорочує видобуток на 3,66 млн. барелів на добу, що становить 3,6% світового попиту.

"Саудівці, як і раніше, більш зацікавлені, ніж більшість інших членів, у забезпеченні ціни на нафту вище 80 доларів за барель, що необхідно для балансування власного фінансового бюджету на рік", - сказав Сувро Саркар, керівник групи енергетичного сектору в DBS Bank.

«Саудівці, ймовірно, продовжать робити все можливе, щоб утримати ціни на нафту на високому рівні... і зроблять прораховані запобіжні кроки, щоб звести нанівець макроекономічні побоювання, які потенційно впливають на попит».

Консультаційна компанія Rystad Energy повідомила, що додаткове скорочення видобутку Саудівською Аравією, ймовірно, призведе в липні до збільшення ринкового дефіциту до більш ніж 3 млн. барелів на добу, що може призвести до зростання цін у найближчі тижні.

Аналітики Goldman Sachs заявили, що зустріч була «помірковано оптимістичною» для нафтових ринків і може підвищити ціни на нафту марки Brent у грудні 2023 року на 1-6 доларів за барель залежно від того, як довго Саудівська Аравія підтримуватиме видобуток на рівні 9 мільйонів барелів за добу протягом наступних шести місяців.

Однак багато скорочень ОПЕК+ матимуть незначний реальний вплив, оскільки нижчі цільові показники для Росії, Нігерії та Анголи приводять їх у відповідність до їхніх фактичних рівнів видобутку.

"Це в основному скорочення на папері, оскільки воно просто відповідає реаліям нижчого рівня видобутку, що триває, порівняно з існуючими цілями в деяких країнах ОПЕК", - сказав Саркар з DBS Bank.

Навпаки, Об'єднаним Арабським Еміратам (ОАЕ) було дозволено підняти цільові показники видобутку на 200 000 барелів на добу до 3,22 мільйона барелів на добу, щоб заспокоїти побоювання щодо можливого виходу з ОПЕК, сказав Саркар.

Тим часом у Сполучених Штатах кількість нафтових вишок минулого тижня скоротилася на 15 до 555, що є найнижчим показником з квітня 2022 року, йдеться у щотижневому звіті Baker Hughes Co., опублікованому у п'ятницю.

Буріння в США сповільнилося з грудня через нижчі ціни, вищі витрати і те, що компанії спрямовують витрати на погашення боргу акціонерам.