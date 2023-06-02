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Скраплений газ упродовж тижня (із 26 травня по 2 червня) в середньому здорожчав на 5 коп./л – до 21,93 грн/л
12:51 02.06.2023 |
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
На станціях WOG і OKKO автогаз здорожчав на 0,15 грн/л і 0,05 грн/л – до 22,65 грн/л і 22,75 грн/л відповідно.
На 24 копійки на літрі підняла ціну на LPG мережа АЗК Shell – до 21,99 грн/л. Автогаз на станціях U.GO і VST здорожчав на 9 коп./л і 12 коп./л, до 21,60 грн/л і 20,30 грн/л відповідно.
Окрім цього, вартість LPG відкоригували UPG, Mango, «БРСМ-Нафта» та інші (див. табл.).
Придбати його наразі можна у межах 20,15–22,75 грн/л.
Зміна роздрібних цін на АЗС з 26 травня по 2 червня, грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
02.06.23
|
Зм.
|
ОККО
|
22,75
|
0,05
|
SOCAR
|
22,74
|
0,00
|
WOG
|
22,65
|
0,15
|
Neftek
|
22,49
|
0,00
|
Rodnik
|
22,49
|
0,00
|
BVS
|
22,49
|
0,00
|
Автотранс
|
22,48
|
0,00
|
AMIC
|
22,27
|
0,00
|
Green Wave
|
22,10
|
0,00
|
Shell
|
21,99
|
0,24
|
KLO
|
21,94
|
0,00
|
UPG
|
21,86
|
0,20
|
Ovis
|
21,75
|
0,00
|
U.GO
|
21,60
|
0,09
|
Mango
|
21,55
|
0,20
|
Авіас
|
21,51
|
0,00
|
ZOG
|
21,50
|
0,00
|
Укрнафта
|
21,45
|
0,00
|
VostokGaz
|
21,39
|
0,00
|
Катрал
|
21,37
|
0,00
|
Кворум
|
21,28
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
21,23
|
0,02
|
Luxwen
|
20,99
|
0,00
|
Chipo
|
20,78
|
0,03
|
RLS
|
20,70
|
0,00
|
Олас
|
20,60
|
0,00
|
VST
|
20,30
|
0,12
|
Фактор
|
20,20
|
0,00
|
Авантаж 7
|
20,15
|
0,20
|
Середня ціна в Україні
|
21,93
|
0,05
|
|
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