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АНАЛІТИКА

Скраплений газ упродовж тижня (із 26 травня по 2 червня) в середньому здорожчав на 5 коп./л – до 21,93 грн/л

 

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

На станціях WOG і OKKO автогаз здорожчав на 0,15 грн/л і 0,05 грн/л – до 22,65 грн/л і 22,75 грн/л відповідно.

На 24 копійки на літрі підняла ціну на LPG мережа АЗК Shell – до 21,99 грн/л. Автогаз на станціях U.GO і VST здорожчав на 9 коп./л і 12 коп./л, до 21,60 грн/л і 20,30 грн/л відповідно.

Окрім цього, вартість LPG відкоригували UPG, Mango, «БРСМ-Нафта» та інші (див. табл.).

Придбати його наразі можна у межах 20,15–22,75 грн/л.

Зміна роздрібних цін на АЗС з 26 травня по 2 червня, грн/л:

Компанія

LPG

02.06.23

Зм.

ОККО

22,75

0,05

SOCAR

22,74

0,00

WOG

22,65

0,15

Neftek

22,49

0,00

Rodnik

22,49

0,00

BVS

22,49

0,00

Автотранс

22,48

0,00

AMIC

22,27

0,00

Green Wave

22,10

0,00

Shell

21,99

0,24

KLO

21,94

0,00

UPG

21,86

0,20

Ovis

21,75

0,00

U.GO

21,60

0,09

Mango

21,55

0,20

Авіас

21,51

0,00

ZOG

21,50

0,00

Укрнафта

21,45

0,00

VostokGaz

21,39

0,00

Катрал

21,37

0,00

Кворум

21,28

0,00

БРСМ-Нафта

21,23

0,02

Luxwen

20,99

0,00

Chipo

20,78

0,03

RLS

20,70

0,00

Олас

20,60

0,00

VST

20,30

0,12

Фактор

20,20

0,00

Авантаж 7

20,15

0,20

Середня ціна в Україні

21,93

0,05
За матеріалами: EnKorr
 

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