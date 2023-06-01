Нафта зростає на тлі зміни стелі боргу та позитивних даних з Китаю

Ціни на нафту зросли на азіатських торгах у четвер, відскочивши від майже місячного мінімуму, оскільки інвестори вітали прогрес у запобіганні дефолту США, тоді як ознаки пожвавлення в китайському виробництві також вселили певний оптимізм щодо відновлення попиту в країні.

Ринки відчули деяке полегшення після того, як Палата представників США проголосувала за законопроект про припинення стелі боргу, перенісши його на голосування до Сенату наприкінці цього тижня.

Цей крок зроблено всього за кілька днів до крайнього терміну для дефолту США (5 червня), хоча просування законопроекту в Сенаті знаменує позитивний крок до того, щоб уникнути такого сценарію.

Також підтримку ринків нафти надало приватне дослідження, яке показало, що виробничий сектор Китаю виріс у травні більше, ніж очікувалося. Показання суперечили офіційному опитуванню, яке показало, що виробнича активність у травні скоротилася, хоча розбіжність, ймовірно, сталася через різницю в масштабах двох опитувань.

Дані четверга показали, що активність серед дрібніших приватних китайських виробників покращується, що може віщувати ширше відновлення, оскільки країна виходить із трирічного жорсткого антиковідного карантину.

Проте дослідження також зазначило, що економічне зростання в країні залишається під тиском, що в поєднанні з низкою слабких показників за квітень стримало оптимізм щодо відновлення попиту на нафту в Китаї.

Позитивні сигнали значно компенсують галузеві дані, що вказують на несподіване збільшення запасів нафти в США за останній тиждень, що охолодило ставки на поліпшення попиту на паливо в країні.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,7% до 73,09 долара за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate зросли на 0,6% до 68,50 долара за барель на 00:05 за східним часом (04: 05 за Грінвічем).

Побоювання з приводу уповільнення попиту в Китаї у поєднанні з тиском сильнішого долара вплинули на ціни на нафту в середу, внаслідок чого обидва основні контракти впали до чотиритижневого мінімуму.

Тим часом долар впав з 10-тижневого максимуму після того, як деякі представники Федеральної резервної системи припустили потенційну паузу у підвищенні ставок під час червневого засідання центрального банку.

В даний час увага зосереджена головним чином на даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі за травень, які мають бути опубліковані цієї п'ятниці, щоб отримати більше сигналів про грошово-кредитну політику. Побоювання з приводу більш високих та довших процентних ставок у США чинили тиск на ціни на нафту протягом травня.

Невизначеність щодо подальшого скорочення видобутку Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) також утримувала ринки сирої нафти у напрузі напередодні зустрічі членів картелю у ці вихідні. Міністри Росії та Саудівської Аравії висловили різні погляди на майбутнє скорочення видобутку.