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У травні бензин подешевшав на 3,2%, дизель - на 4,9%. Автогаз подорожчав на 0,8%
18:58 31.05.2023 |
Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 31 травня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, не змінилися. Автогаз подорожчав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 45,06 гривні за літр (0,00 гривні), на дизельне пальне 43,65 гривні за літр (0,00 гривні), на автогаз 21,91 гривні за літр (+0,02 гривні).
Водночас, за травень бензин подешевшав на 3,2%, дизель - на 4,9%. Автогаз подорожчав на 0,8%.
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