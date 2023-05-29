Нафта дорожчає після того, як лідери США уклали угоду про тимчасовий борг

Ціни на нафту зросли в понеділок після того, як лідери США досягли попередньої домовленості про стелі боргу, що, можливо, запобігло дефолту в найбільшій у світі економіці та споживачеві нафти, хоча побоювання щодо подальшого підвищення процентних ставок обмежили зростання.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 66 центів, або 0,9%, до 77,61 долара за барель до 02:47 за Грінвічем, тоді як американська нафта West Texas Intermediate коштувала 73,42 долара за барель, що на 75 центів, або 1%. Очікується, що у понеділок торгівля буде млявою через свята у Великій Британії та США.

Президент США Джо Байден і речник палати представників Кевін Маккарті в суботу завершили принципову угоду про припинення дії стелі боргу в розмірі 31,4 трильйона доларів та обмеження державних витрат на наступні два роки. Обидва лідери висловили впевненість у неділю, що члени Демократичної та Республіканської партій проголосують за правочин.

Досягнення угоди та наближення до запобігання дефолту за боргом США відновили інтерес інвесторів до більш ризикованих активів, таких як сировинні товари.

"Попередня боргова угода сприяла зростанню ризикових активів, включаючи сиру нафту", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.

Минулого тижня Brent та WTI зросли більш ніж на 1%, зростаючи другий тиждень поспіль.

Ціни зросли після того, як переговори про стелі боргу США показали прогрес, а також після того, як міністр енергетики Саудівської Аравії Абдель Азіз бін Салман попередив продавців коротких позицій, роблячи ставку на те, що ціни на нафту впадуть, щоб остерігатися болю.

Попередження бін Салмана було сприйнято як сигнал про те, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, включаючи Росію, відомі як ОПЕК+, можуть ще більше скоротити видобуток на зустрічі 4 червня.

Проте коментарі російських нафтових чиновників та джерел, включаючи віце-прем'єра Олександра Новака, вказують на те, що третій за величиною виробник нафти у світі схиляється до того, щоб залишити видобуток без змін.

Аналітики вважають зростання цін на нафту внаслідок боргової угоди недовго.

Стійкість ралі сумнівна, оскільки існує більш висока ймовірність того, що Федеральна резервна система США підвищить процентні ставки в червні після того, як їхній головний показник інфляції в квітні зріс більше, ніж очікувалося, сказав сіднейський аналітик IG Тоні Сайкамор.

"Підвищення ставок у США є стримуючим фактором для попиту на сиру нафту", - додав він.

Інвестори стежитимуть за даними з виробництва та послуг у Китаї, найбільшому у світі імпортері нафти, на цьому тижні, а також за даними про зайнятість у несільськогосподарському секторі США у п'ятницю, щоб отримати сигнали про економічне зростання та попит на нафту.

За словами Тена, нерівне відновлення економіки Китаю чинить тиск на нафтові ринки.

Майбутнє зростання видобутку нафти в США, найбільшому у світі виробнику, також може сповільнитись, оскільки енергетичні компанії скорочують бурові установки вже четвертий тиждень. Кількість нафтових вишок, що діють, минулого тижня скоротилася на п'ять до 570 до найнижчого рівня з травня 2022 року, повідомила компанія Baker Hughes Co у своєму щотижневому звіті в п'ятницю.