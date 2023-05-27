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АНАЛІТИКА

Гурт нафтопродуктів: ціни стабільні, та не все так безхмарно

 

З минулої п'ятниці (19 травня) вартість бензину А-95 в гурті зросла на 0,25 грн/л, а ціна на автомобільні норми ДП не змінилася. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

У п'ятницю, 26 травня, бензин А-95 пропонувався у середньому за 35 грн/л, а торгівля провадилась у межах 31,5-36 грн/л, що на 0,25-0,5 грн/л вище порівняно з минулим тижнем.

У південному й західному регіонах країни «п'ятірку» пропонували за найнижчими цінами - 31,5-35 грн/л, дорожче продавали А-95 у північному й центральному регіонах - за 32,5-36 грн/л. Ціна на «двійку» в гурті за цей же період не змінилася і тримається на позначці 32 грн/л, здебільшого це ресурс внутрішнього виробництва.

Ціна на бензин А-95 за тиждень на західному кордоні знизилася на 0,75 грн/л, до 34,25 грн/л, на південних пропускних пунктах ціна на «п'ятірку», навпаки, зросла на 0,5 грн/л, до 32,5 грн/л.

Вартість гуртових партій дизпального порівняно з 19 травня не змінилася і тримається на рівні 33,5 грн/л, а торгівельний діапазон перебуває у межах 31-37,5 грн/л, що відповідає цінам минулого тижня.

На півдні вартість дизпального була в межах діапазону 31,25-36 грн/л, а за тиждень середня ціна тут знизилася на 0,25 грн/л, до 32,5 грн/л. У західному регіоні ДП можна було придбати за 31,75-36 грн/л, при цьому середня ціна тут не змінилася і тримається на рівні 33,5 грн/л. У північному регіоні цінники на дизельне пальне за тиждень не змінилися - 33,75 грн/л. У центральному і східному регіонах вартість дизпального, навпаки, виросла на 0,25 грн/л, до 34,25 грн/л і 34,5 грн/л відповідно, а торгівельний діапазон тут був у межах 32,5-37,5 грн/л.

На західному кордоні ціна на ДП за тиждень зросла на 0,75 грн/л, до 31,75 грн/л, в свою чергу, на південних пропускних пунктах вартість дизпального за цей же період не змінилась і тримається на рівні 31,25 грн/л.

«На західному кордоні триває складна ситуація з оформленням пального. Це може викликати підвищення трейдерами своїх прайсів, особливо коли спостерігається збільшення попиту на пальне. Проте поки що ситуація на кордоні не спричинила зростання цін у гурті, оскільки цього тижня в порти зайшов новий ресурс, що трохи збило градус напруги на ринку», - пояснює ситуацію співрозмовник видання.

Він також додав, що ринок бензинів останнім часом «підсох», але обсяг доступного ресурсу залишається достатнім.
За матеріалами: EnKorr
 

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