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АНАЛІТИКА

На АЗС почали рости ціни на скраплений газ

 

Деякі роздрібні мережі АЗС за тиждень (із 19 по 26 травня) збільшили вартість скрапленого газу. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

На станціях KLO автогаз здорожчав на 0,45 грн/л, до 21,94 грн/л.

На 0,40 грн/л, до 20,99 грн/л, підняла ціни на продукт мережа Luxwen. Автогаз на станціях «Олас» і AMIC здорожчав на 50 коп./л і 20 коп./л, до 20,60 грн/л і 22,49 грн/л відповідно.

Окрім цього, вартість LPG відкоригували Ovis, «БРСМ-Нафта» і VST. (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 19 по 26 травня, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

SOCAR

22,74

0,00

ОККО

22,71

0,00

WOG

22,51

0,00

AMIC

22,49

0,20

Neftek

22,49

0,00

Rodnik

22,49

0,00

BVS

22,49

0,00

Автотранс

22,48

0,00

Green Wave

22,10

0,00

KLO

21,94

0,45

Ovis

21,75

-0,14

Shell

21,75

0,00

UPG

21,66

0,00

U.GO

21,51

0,00

Авіас

21,51

0,00

ZOG

21,50

0,00

Укрнафта

21,45

0,00

VostokGaz

21,39

-0,10

Катрал

21,37

0,00

Mango

21,35

0,00

Кворум

21,28

0,00

БРСМ-Нафта

21,21

0,04

Luxwen

20,99

0,40

Chipo

20,75

-0,18

RLS

20,70

0,00

Олас

20,60

0,50

Фактор

20,20

0,00

VST

20,18

0,08

Авантаж 7

19,95

0,00

Середня ціна в Україні

21,88

0,03
За матеріалами: EnKorr
 

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