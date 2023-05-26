Фінансові новини
- |
- 26.05.23
- |
- 17:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
На АЗС почали рости ціни на скраплений газ
16:33 26.05.2023 |
Деякі роздрібні мережі АЗС за тиждень (із 19 по 26 травня) збільшили вартість скрапленого газу. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
На станціях KLO автогаз здорожчав на 0,45 грн/л, до 21,94 грн/л.
На 0,40 грн/л, до 20,99 грн/л, підняла ціни на продукт мережа Luxwen. Автогаз на станціях «Олас» і AMIC здорожчав на 50 коп./л і 20 коп./л, до 20,60 грн/л і 22,49 грн/л відповідно.
Окрім цього, вартість LPG відкоригували Ovis, «БРСМ-Нафта» і VST. (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на АЗС з 19 по 26 травня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
SOCAR
|
22,74
|
0,00
|
ОККО
|
22,71
|
0,00
|
WOG
|
22,51
|
0,00
|
AMIC
|
22,49
|
0,20
|
Neftek
|
22,49
|
0,00
|
Rodnik
|
22,49
|
0,00
|
BVS
|
22,49
|
0,00
|
Автотранс
|
22,48
|
0,00
|
Green Wave
|
22,10
|
0,00
|
KLO
|
21,94
|
0,45
|
Ovis
|
21,75
|
-0,14
|
Shell
|
21,75
|
0,00
|
UPG
|
21,66
|
0,00
|
U.GO
|
21,51
|
0,00
|
Авіас
|
21,51
|
0,00
|
ZOG
|
21,50
|
0,00
|
Укрнафта
|
21,45
|
0,00
|
VostokGaz
|
21,39
|
-0,10
|
Катрал
|
21,37
|
0,00
|
Mango
|
21,35
|
0,00
|
Кворум
|
21,28
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
21,21
|
0,04
|
Luxwen
|
20,99
|
0,40
|
Chipo
|
20,75
|
-0,18
|
RLS
|
20,70
|
0,00
|
Олас
|
20,60
|
0,50
|
Фактор
|
20,20
|
0,00
|
VST
|
20,18
|
0,08
|
Авантаж 7
|
19,95
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
21,88
|
0,03
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кравченко став головою Верховного суду. Хто він і за що його критикують
|Дружина очільника БЕБ продає заводам «Укрзалізниці» деталі за завищеними цінами та має ще 20 бізнесів, – ЗМІ
|Британський парламент визнав Голодомор геноцидом українців
|ЄС продовжив на рік режим безмитної торгівлі з Україною
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Під час туру Європою спецпредставник Китаю пропонував віддати РФ окуповані території, - WSJ
|Україна облаштовує під землею сховища нафти, газу та інших ресурсів - уряд затвердив перелік споруд
|На АЗС почали рости ціни на скраплений газ
|Мереф'янський мініНПЗ зазнав критичних пошкоджень унаслідок атаки РФ - президент AES Group
|Україна забрала в російського олігарха риболовецький траулер
|Нафта загалом стабільна на тлі невизначеності щодо скорочення пропозиції ОПЕК+ та занепокоєння стосовно попиту
|Україна потребує ще $6,5 млрд для повного забезпечення потреб у відновленні у 2023 р.
Бізнес
|Lexus LC 500 отримав оновлення для 2024 року
|Hyundai показав оновлений хетчбек i20
|У Японії вперше заарештували блогера за публікацію спойлерів до відеоігор на YouTube
|Adobe додає функції штучного інтелекту у Photoshop
|Міністри оборони країн ЄС вирішили вжити заходів щодо зміцнення кібербезпеки
|«Купувати алкоголь долонею». Amazon One вводить підтвердження віку без документів
|У ФРН дозволили Google видаляти лише доведену брехню