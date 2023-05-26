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АНАЛІТИКА

Роздрібні ціни на пальне за тиждень ще трохи знизились

 

Тенденція до зменшення цін на пальне тримається, хоч і дещо ослабла: упродовж тижня із 19 по 26 травня пальне у середньому втратило 2-11 копійок на літрі: бензини – 9 (А-95) і 2 (А-95+) копійки на літрі, ДП – 0,11 грн/л, здешевшавши до 45,06 грн/л, 47,75 грн/л і 43,66 грн/л відповідно. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Найбільше ціни просіли у мережі «Овіс», причому на всі види пального: стандартна «п’ятірка» – на 2,59 грн/л, до 42,90 грн/л; «п’ятірка» з покращеними показниками якості – на 69 коп./л, до 46,80 грн/л і дизпальне – на 2 грн/л, до 41,99 грн/л.

На 2 грн/л – до 40,99 грн/л – здешевшав А-95 також у мережі АЗС «Маркет», решта мереж скинули на нього ціну на 6-50 коп./л. А-95+, як видно з таблиці, цього тижня дешевшав значно скромніше.

Державна «Укрнафта», а також преміум-мережі цього тижня від зниження цін на своє пальне утримались.

Щодо дизпального, то воно за сім днів скинуло від 11-ти до 58-ми копійок на літрі й тепер торгується у діапазоні 39,28 грн/л (VST, -40 коп./л) – 47,00 грн/л («Авіас»).

Також зменшили вартість ДП такі мережі як AMIC, U.GO, «БРСМ-Нафта», Chipo та інші (див. табл.). 

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 19 по 26 травня 2023 р., грн/л:

Компанія

А-95

А-95+

ДП

26.05.23

Зм.

26.05.23

Зм.

26.05.23

Зм.

ОККО

46,99

0,00

49,99

0,00

44,99

0,00

WOG

46,99

0,00

49,99

0,00

44,99

0,00

Авіас

47,00

0,00

47,50

0,00

47,00

0,00

Укрнафта

43,00

0,00

45,00

0,00

42,00

0,00

UPG

43,90

0,00

46,90

0,00

41,90

0,00

AMIC

45,68

-0,06

46,49

0,00

44,10

-0,11

Shell

46,71

0,00

50,40

0,00

45,40

0,00

SOCAR

46,99

0,00

49,99

0,00

44,99

0,00

БРСМ-Нафта

    

42,29

-0,04

40,37

-0,29

KLO

44,79

0,00

46,99

0,00

42,79

0,00

U.GO

44,59

0,00

46,45

0,00

42,96

-0,21

Автотранс

44,98

0,00

    

42,98

0,00

BVS

44,99

0,00

46,99

0,00

42,99

0,00

Chipo

41,92

-0,18

    

40,87

-0,28

Авантаж 7

40,50

0,00

    

40,50

0,00

Prime

42,50

-0,50

    

40,00

-0,50

Укр-Петроль

42,50

0,06

    

40,93

-0,23

Кворум

43,48

0,00

    

41,98

0,00

Рур груп

45,99

0,00

    

42,49

0,00

Mango

41,66

-0,58

    

41,07

-0,58

Ovis

42,90

-2,59

46,80

-0,69

41,99

-2,00

VST

40,90

-0,16

    

39,28

-0,40

ZOG

43,00

0,00

    

42,00

0,00

Олас

43,50

0,00

    

40,50

-0,40

VostokGaz

40,89

0,00

    

40,89

0,00

Маркет

40,99

-2,00

    

41,49

0,00

RLS

40,00

0,00

42,50

0,00

41,00

0,00

Катрал

43,99

0,00

    

42,99

0,00

Neftek

45,99

0,00

48,99

0,00

44,99

0,00

Середня ціна в Україні

45,06

-0,09

47,75

-0,02

43,66

-0,11
За матеріалами: EnKorr
 

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