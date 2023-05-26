Роздрібні ціни на пальне за тиждень ще трохи знизились

Тенденція до зменшення цін на пальне тримається, хоч і дещо ослабла: упродовж тижня із 19 по 26 травня пальне у середньому втратило 2-11 копійок на літрі: бензини – 9 (А-95) і 2 (А-95+) копійки на літрі, ДП – 0,11 грн/л, здешевшавши до 45,06 грн/л, 47,75 грн/л і 43,66 грн/л відповідно. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Найбільше ціни просіли у мережі «Овіс», причому на всі види пального: стандартна «п’ятірка» – на 2,59 грн/л, до 42,90 грн/л; «п’ятірка» з покращеними показниками якості – на 69 коп./л, до 46,80 грн/л і дизпальне – на 2 грн/л, до 41,99 грн/л.

На 2 грн/л – до 40,99 грн/л – здешевшав А-95 також у мережі АЗС «Маркет», решта мереж скинули на нього ціну на 6-50 коп./л. А-95+, як видно з таблиці, цього тижня дешевшав значно скромніше.

Державна «Укрнафта», а також преміум-мережі цього тижня від зниження цін на своє пальне утримались.

Щодо дизпального, то воно за сім днів скинуло від 11-ти до 58-ми копійок на літрі й тепер торгується у діапазоні 39,28 грн/л (VST, -40 коп./л) – 47,00 грн/л («Авіас»).

Також зменшили вартість ДП такі мережі як AMIC, U.GO, «БРСМ-Нафта», Chipo та інші (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 19 по 26 травня 2023 р., грн/л: