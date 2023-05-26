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Роздрібні ціни на пальне за тиждень ще трохи знизились
12:41 26.05.2023 |
Тенденція до зменшення цін на пальне тримається, хоч і дещо ослабла: упродовж тижня із 19 по 26 травня пальне у середньому втратило 2-11 копійок на літрі: бензини – 9 (А-95) і 2 (А-95+) копійки на літрі, ДП – 0,11 грн/л, здешевшавши до 45,06 грн/л, 47,75 грн/л і 43,66 грн/л відповідно. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Найбільше ціни просіли у мережі «Овіс», причому на всі види пального: стандартна «п’ятірка» – на 2,59 грн/л, до 42,90 грн/л; «п’ятірка» з покращеними показниками якості – на 69 коп./л, до 46,80 грн/л і дизпальне – на 2 грн/л, до 41,99 грн/л.
На 2 грн/л – до 40,99 грн/л – здешевшав А-95 також у мережі АЗС «Маркет», решта мереж скинули на нього ціну на 6-50 коп./л. А-95+, як видно з таблиці, цього тижня дешевшав значно скромніше.
Державна «Укрнафта», а також преміум-мережі цього тижня від зниження цін на своє пальне утримались.
Щодо дизпального, то воно за сім днів скинуло від 11-ти до 58-ми копійок на літрі й тепер торгується у діапазоні 39,28 грн/л (VST, -40 коп./л) – 47,00 грн/л («Авіас»).
Також зменшили вартість ДП такі мережі як AMIC, U.GO, «БРСМ-Нафта», Chipo та інші (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 19 по 26 травня 2023 р., грн/л:
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
26.05.23
|
Зм.
|
26.05.23
|
Зм.
|
26.05.23
|
Зм.
|
ОККО
|
46,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
44,99
|
0,00
|
WOG
|
46,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
44,99
|
0,00
|
Авіас
|
47,00
|
0,00
|
47,50
|
0,00
|
47,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
43,00
|
0,00
|
45,00
|
0,00
|
42,00
|
0,00
|
UPG
|
43,90
|
0,00
|
46,90
|
0,00
|
41,90
|
0,00
|
AMIC
|
45,68
|
-0,06
|
46,49
|
0,00
|
44,10
|
-0,11
|
Shell
|
46,71
|
0,00
|
50,40
|
0,00
|
45,40
|
0,00
|
SOCAR
|
46,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
44,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
42,29
|
-0,04
|
40,37
|
-0,29
|
KLO
|
44,79
|
0,00
|
46,99
|
0,00
|
42,79
|
0,00
|
U.GO
|
44,59
|
0,00
|
46,45
|
0,00
|
42,96
|
-0,21
|
Автотранс
|
44,98
|
0,00
|
42,98
|
0,00
|
BVS
|
44,99
|
0,00
|
46,99
|
0,00
|
42,99
|
0,00
|
Chipo
|
41,92
|
-0,18
|
40,87
|
-0,28
|
Авантаж 7
|
40,50
|
0,00
|
40,50
|
0,00
|
Prime
|
42,50
|
-0,50
|
40,00
|
-0,50
|
Укр-Петроль
|
42,50
|
0,06
|
40,93
|
-0,23
|
Кворум
|
43,48
|
0,00
|
41,98
|
0,00
|
Рур груп
|
45,99
|
0,00
|
42,49
|
0,00
|
Mango
|
41,66
|
-0,58
|
41,07
|
-0,58
|
Ovis
|
42,90
|
-2,59
|
46,80
|
-0,69
|
41,99
|
-2,00
|
VST
|
40,90
|
-0,16
|
39,28
|
-0,40
|
ZOG
|
43,00
|
0,00
|
42,00
|
0,00
|
Олас
|
43,50
|
0,00
|
40,50
|
-0,40
|
VostokGaz
|
40,89
|
0,00
|
40,89
|
0,00
|
Маркет
|
40,99
|
-2,00
|
41,49
|
0,00
|
RLS
|
40,00
|
0,00
|
42,50
|
0,00
|
41,00
|
0,00
|
Катрал
|
43,99
|
0,00
|
42,99
|
0,00
|
Neftek
|
45,99
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
44,99
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
45,06
|
-0,09
|
47,75
|
-0,02
|
43,66
|
-0,11
|
|
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