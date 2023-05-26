Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта дешевшає через суперечливі заяви ОПЕК+ та Росії на тлі зміцнення долара

 

Ціни на нафту знизилися на початку торгів у п'ятницю через суперечливі повідомлення Росії та Саудівської Аравії напередодні наступного засідання ОПЕК+ та зміцнення долара.

Нафта марки Brent подешевшала на 30 центів до 75,96 долара за барель о 03:15 за Грінвічем, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 14 центів до 71,69 долара за барель.

У четвер еталони впали більш ніж на 2 долари за барель після того, як віце-прем'єр Росії Олександр Новак знизив перспективу подальшого скорочення видобутку ОПЕК+ на зустрічі у Відні 4 червня.

Обидві ціни, однак, все ще були готові показати другий тиждень зростання трохи менше ніж 1%.

"Ціни на сиру нафту слабшають у міру повернення пана долара і після того, як Росія відмовилася від будь-яких надій Саудівської Аравії на ще одне скорочення видобутку на зустрічі 4 червня", - сказав старший ринковий аналітик Едвард Мойя.

Президент Росії Путін заявив у середу, що ціни на енергоносії наближаються до «економічно виправданого» рівня, що також означає, що негайних змін у виробничій політиці групи бути не може.

Їхні зауваження контрастують із коментарями цього тижня міністра енергетики Саудівської Аравії принца Абдулазіза бін Салмана, де-факто лідера Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), який порадив продавцям коротких позицій «стерегтися».

Деякі інвестори сприйняли це як сигнал, що ОПЕК може розглянути можливість подальшого скорочення видобутку.

"Спостерігачі за ОПЕК+ завжди приділяють пильну увагу спілкуванню Росії та Саудівської Аравії, оскільки наростання розбіжностей може призвести до того, що альянс із 23 країн може розвалитися", - додав Мойя.

Сильний долар, який зміцнюється п'яту сесію поспіль до кошика основних аналогів, а дані США вказують на стійку економіку навіть після циклу агресивного підвищення ставок Федеральною резервною системою, чинив додатковий знижувальний тиск на ф'ючерси на нафту.

Дорогий долар робить товари, номіновані в доларах, дорожчими для тих, хто тримає інші валюти, що знижує попит.

Ринки продовжували стежити за переговорами щодо боргу США, оскільки президент США Джо Байден і високопосадовець у Конгресі Кевін Маккарті, схоже, наближалися до угоди про скорочення витрат і підвищення стелі боргу.

Позитивним моментом є те, що травневі поставки з ОПЕК+ та Росії здебільшого впали відповідно до досягнутої раніше угоди про подальше скорочення видобутку.

Станом на минулий тиждень члени ОПЕК+, які погодилися на більш ранні скорочення, скоротили свій експорт на 1,5 млн барелів на добу (барелів на добу), тоді як російський експорт упав на 400 000 барелів на добу, порівняно з їхньою відповідними піковими значеннями 25 квітня, причому загальний обсяг експорту від виробників в альянсі ОПЕК+ знизився. 1,4 млн барелів на добу до 23 травня, зазначають аналітики JP Morgan.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2436
  0,1664
 0,42

Курс обміну валют на вчора, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0843  0,02 0,06 37,6054  0,02 0,06
EUR 40,0561  0,02 0,06 40,8675  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес