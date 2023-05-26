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Нафта дешевшає через суперечливі заяви ОПЕК+ та Росії на тлі зміцнення долара
08:40 26.05.2023 |
Ціни на нафту знизилися на початку торгів у п'ятницю через суперечливі повідомлення Росії та Саудівської Аравії напередодні наступного засідання ОПЕК+ та зміцнення долара.
Нафта марки Brent подешевшала на 30 центів до 75,96 долара за барель о 03:15 за Грінвічем, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 14 центів до 71,69 долара за барель.
У четвер еталони впали більш ніж на 2 долари за барель після того, як віце-прем'єр Росії Олександр Новак знизив перспективу подальшого скорочення видобутку ОПЕК+ на зустрічі у Відні 4 червня.
Обидві ціни, однак, все ще були готові показати другий тиждень зростання трохи менше ніж 1%.
"Ціни на сиру нафту слабшають у міру повернення пана долара і після того, як Росія відмовилася від будь-яких надій Саудівської Аравії на ще одне скорочення видобутку на зустрічі 4 червня", - сказав старший ринковий аналітик Едвард Мойя.
Президент Росії Путін заявив у середу, що ціни на енергоносії наближаються до «економічно виправданого» рівня, що також означає, що негайних змін у виробничій політиці групи бути не може.
Їхні зауваження контрастують із коментарями цього тижня міністра енергетики Саудівської Аравії принца Абдулазіза бін Салмана, де-факто лідера Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), який порадив продавцям коротких позицій «стерегтися».
Деякі інвестори сприйняли це як сигнал, що ОПЕК може розглянути можливість подальшого скорочення видобутку.
"Спостерігачі за ОПЕК+ завжди приділяють пильну увагу спілкуванню Росії та Саудівської Аравії, оскільки наростання розбіжностей може призвести до того, що альянс із 23 країн може розвалитися", - додав Мойя.
Сильний долар, який зміцнюється п'яту сесію поспіль до кошика основних аналогів, а дані США вказують на стійку економіку навіть після циклу агресивного підвищення ставок Федеральною резервною системою, чинив додатковий знижувальний тиск на ф'ючерси на нафту.
Дорогий долар робить товари, номіновані в доларах, дорожчими для тих, хто тримає інші валюти, що знижує попит.
Ринки продовжували стежити за переговорами щодо боргу США, оскільки президент США Джо Байден і високопосадовець у Конгресі Кевін Маккарті, схоже, наближалися до угоди про скорочення витрат і підвищення стелі боргу.
Позитивним моментом є те, що травневі поставки з ОПЕК+ та Росії здебільшого впали відповідно до досягнутої раніше угоди про подальше скорочення видобутку.
Станом на минулий тиждень члени ОПЕК+, які погодилися на більш ранні скорочення, скоротили свій експорт на 1,5 млн барелів на добу (барелів на добу), тоді як російський експорт упав на 400 000 барелів на добу, порівняно з їхньою відповідними піковими значеннями 25 квітня, причому загальний обсяг експорту від виробників в альянсі ОПЕК+ знизився. 1,4 млн барелів на добу до 23 травня, зазначають аналітики JP Morgan.
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