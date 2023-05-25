Нафта стабільна, оскільки інвестори зважують невизначеність боргу США та потенційне обмеження ОПЕК+

Ціни на нафту в четвер практично не змінилися, оскільки невизначеністі щодо того, чи зможуть Сполучені Штати уникнути дефолту за боргами протиборствує перспектива подальшого скорочення видобутку ОПЕК+.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 04:29:90 за Грінвічем подешевшали на 1 цент до 78,35 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 11 центів, або на 0,2%, до 74,23 долара.

Деякого прогресу було досягнуто, але кілька питань залишилися невирішеними у переговорах про стелю боргу США, заявив у четвер спікер Палати представників Кевін Маккарті, оскільки наближається крайній термін для підвищення ліміту запозичення федерального уряду у розмірі 31,4 трильйона доларів, або ризик дефолту.

Переговорники президента-демократа Джо Байдена і високопосадовця в Конгресі Кевіна Маккарті знову зібралися в середу в Білому домі, щоб спробувати укласти угоду.

"Обережне обмеження ризикового середовища, викликаного невизначеністю стелі боргу США, також змусило ціни на нафту зайняти вичікувальну позицію на азіатській сесії", - сказав Йіп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

"У поєднанні з подальшим зміцненням долара США це поки що утримує ціни на нафту в очікуванні подальшого каталізатора, який піде за її недавнім відновленням", - додав Йіп.

На попередній сесії ціни на нафту підтримали попередження міністра енергетики Саудівської Аравії про те, що продавці коротких позицій, які роблять ставку на падіння цін на нафту, повинні «остерігатися» болю.

Деякі інвестори сприйняли це як сигнал про те, що Організація країн-експортерів нафти та її союзники, включаючи Росію, разом звані ОПЕК+, можуть розглянути питання щодо подальшого скорочення видобутку на засіданні 4 червня.

Тим часом зниження цін було зупинено несподіваним масовим падінням запасів сирої нафти США за тиждень.

Запаси сирої нафти в США 19 травня скоротилися на 12,5 млн. барелів до 455,2 млн. барелів через скорочення імпорту, повідомило Управління енергетичної інформації. Аналітики очікували зростання на 800 000 барелів.

За даними EIA, запаси бензину за тиждень скоротилися на 2,1 млн. барелів до 216,3 млн. барелів, а запаси дистилятів скоротилися на 600 000 барелів до 105,7 млн. барелів.