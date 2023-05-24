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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту зросли після оптимістичних коментарів Саудівської Аравії та скорочення запасів у США

 

Ціни на нафту зросли в середу після того, як дані показали скорочення запасів та постачання палива в США, а після попередження міністра енергетики Саудівської Аравії спекулянтам про можливість подальшого скорочення видобутку ОПЕК+.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 88 центів, або 1,2%, до 77,72 долара за барель до 08:37 за Грінвічем, тоді як американська нафта West Texas Intermediate (WTI) зросла на 98 центів, або 1, 3%, до 73,89 доларів за барель.

Міністр енергетики Саудівської Аравії сказав, що продавці шортів - ті, хто робить ставку на падіння цін, мають бути готовими до болю.

Деякі інвестори сприйняли це як сигнал, що Організація країн-експортерів нафти та її союзники, включаючи Росію, також відому як ОПЕК+, можуть розглянути можливість подальшого скорочення видобутку на засіданні 4 червня.

"Ціни на нафту торгуються з підвищенням... завдяки останньому попередженню про короткі продажі з Саудівської Аравії", - сказав ринковий аналітик OANDA Крейг Ерлам.

"(Але) якщо судити з минулого досвіду, у трейдерів може виникнути спокуса викрити його блеф".

Також зростанню нафтових цін сприяли галузеві дані, які показали, що запаси сирої нафти і палива в США різко скоротилися.

Згідно з джерелами на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти (API), минулого тижня запаси сирої нафти скоротилися приблизно на 6,8 млн. барелів. Запаси бензину скоротилися приблизно на 6,4 млн.

Якщо дані Управління енергетичної інформації (EIA), які мають бути опубліковані в середу, підтвердять ці цифри, запаси бензину в США скоротяться третій тиждень поспіль до найнижчого рівня з 2014 року, що передує Дню пам'яті.

Свято День поминання у Сполучених Штатах, яке цього року припадає на 29 травня, традиційно знаменує собою початок піку літніх поїздок до США та підвищення попиту на пальне.

Що стосується ширших ринків, то у вівторок черговий раунд переговорів про стелі боргу завершився без ознак прогресу, оскільки крайній термін для підвищення ліміту державного запозичення або ризику дефолту наближався.
За матеріалами: investing.com
 

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