Нафта дешевшає, оскільки побоювання щодо стелі боргу США компенсують обмежену пропозицію

Ціни на нафту знизилися у вівторок, оскільки побоювання інвесторів щодо ризику дефолту за боргом США послабили апетит до ризику, хоча є підтримка через сезонне зростання попиту на бензин і скорочення поставок з боку виробників ОПЕК+.

Президент Джо Байден і речник палати представників Кевін Маккарті завершили переговори в понеділок, не домовившись про те, як підняти стелю боргу уряду США в розмірі 31,4 трильйона доларів, і продовжать переговори лише за 10 днів до можливого дефолту.

Нафта марки Brent подешевшала на 26 центів, або 0,3%, до 75,73 долара за барель до 08:07 за Грінвічем, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 24 центи, або 0,3 відсотка до 71,81 долара. Обидва піднялися на початку сесії.

«Перетягування канату за столами переговорів продовжується. Прориву поки що немає», - сказав Тамас Варга з нафтового брокера PVM.

«Макроекономічні настрої залишаться домінуючим драйвером цін у найближчому майбутньому».

Нафта виросла у понеділок, отримавши попутний вітер через зростання ф'ючерсів на бензин у США на 2,8% напередодні Дня поминання 29 травня, який традиційно знаменує початок сезону пікового літнього попиту.

Очікується, що поряд із попитом на бензин початок добровільного скорочення видобутку кількома членами Організації країн-експортерів нафти та їх союзниками, включаючи Росію, відоме як ОПЕК+, також призведе до скорочення пропозиції.

"Ціни на нафту консолідуються, чому сприяє сезонне зростання попиту на бензин у США з наступного тижня", - сказав Хіроюкі Кікукава, президент NS Trading, підрозділи Nissan Securities.

Кікукава також послався на заплановані закупівлі США для поповнення Стратегічного нафтового резерву після рекордного продажу минулого року в рамках стратегії зі стабілізації цін після вторгнення Росії в Україну.

Також у центрі уваги знаходяться останні дані про запаси нафти в США, які, як очікують аналітики, продемонструють невелике зростання запасів сирої нафти. Перший із двох звітів за тиждень від Американського інституту нафти буде опубліковано о 20:30 за Грінвічем.