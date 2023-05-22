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Роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо м знизилися. Автогаз подорожчав
16:09 22.05.2023 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 45,14 гривні за літр (-0,01 гривні), на дизельне пальне 43,76 гривні за літр (-0,01 гривні), на автогаз 21,85 гривні. за літр (+0,01 гривні).
Роздрібні ціни в Україні:
За матеріалами:
РБК-Україна
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