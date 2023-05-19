Фінансові новини
- |
- 19.05.23
- |
- 14:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Пальне на АЗС продовжує дешевшати
12:57 19.05.2023 |
Упродовж тижня із 12 по 19 травня пальне у середньому здешевшало на 12-73 коп./л.: бензини - на 53 (А-95) і 12 (А-95+) копійок на літрі, ДП - на 0,73 грн/л, до 45,16 грн/л, 47,76 грн/л і 43,77 грн/л відповідно. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Зокрема державна «Укрнафта» знизила ціни на стандартну «п'ятірку» на 1 грн/л, до 43 грн/л, а дизпального - на 1,5 грн/л, до 42,00 грн/л.
На 1 грн/л і 0,5 грн/л здешевшали бензин А-95 і ДП на станціях UPG, до 43,90 і 41,90 грн/л відповідно.
Здешевшали також усі види пального на 1 грн/л на станціях мережі BVS. На стільки ж знизила ціни і мережа «Авантаж» - до 40,50 грн/л на А-95 і на дизпальне, що є одними із найнижчих роздрібних цін в Україні.
Окрім цього, зменшили вартість пального такі мережі як AMIC, SOCAR, Shell, KLO, U.GO Chipo й інші (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 12 по 19 травня 2023 р., грн/л:
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
46,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
44,99
|
0,00
|
WOG
|
46,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
44,99
|
0,00
|
Авіас
|
47,00
|
0,00
|
47,50
|
0,00
|
47,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
43,00
|
-1,00
|
45,00
|
0,00
|
42,00
|
-1,50
|
UPG
|
43,90
|
-1,00
|
46,90
|
0,00
|
41,90
|
-0,50
|
AMIC
|
45,74
|
-0,73
|
46,49
|
-0,67
|
44,21
|
-1,73
|
Shell
|
46,71
|
-1,00
|
50,40
|
0,00
|
45,40
|
-1,40
|
SOCAR
|
46,99
|
-1,00
|
49,99
|
0,00
|
44,99
|
-2,00
|
БРСМ-Нафта
|
42,33
|
-0,50
|
40,65
|
-0,46
|
KLO
|
44,79
|
-0,50
|
46,99
|
0,00
|
42,79
|
-0,50
|
U.GO
|
44,59
|
-0,33
|
46,45
|
-0,30
|
43,17
|
-0,83
|
Автотранс
|
44,98
|
-1,00
|
42,98
|
-1,00
|
BVS
|
44,99
|
-2,00
|
46,99
|
-2,00
|
42,99
|
-2,00
|
Chipo
|
42,10
|
-0,58
|
41,15
|
-0,65
|
Авантаж 7
|
40,50
|
-1,00
|
40,50
|
-1,00
|
Prime
|
43,00
|
-0,50
|
40,50
|
-0,40
|
Укр-Петроль
|
42,44
|
-0,56
|
41,17
|
-1,22
|
Кворум
|
43,48
|
0,00
|
41,98
|
0,00
|
Рур груп
|
45,99
|
0,00
|
42,49
|
-1,50
|
Mango
|
42,24
|
-0,83
|
41,66
|
-0,42
|
Ovis
|
45,49
|
0,00
|
47,49
|
0,00
|
43,99
|
0,00
|
VST
|
41,06
|
-2,84
|
39,68
|
-2,22
|
ZOG
|
43,00
|
-2,50
|
42,00
|
-3,90
|
Олас
|
43,50
|
0,00
|
40,90
|
-0,60
|
VostokGaz
|
40,89
|
-0,50
|
40,89
|
-0,50
|
Маркет
|
42,99
|
-0,50
|
41,49
|
-1,50
|
RLS
|
40,00
|
0,00
|
42,50
|
0,00
|
41,00
|
0,00
|
Катрал
|
43,99
|
-1,00
|
42,99
|
-1,00
|
Neftek
|
45,99
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
44,99
|
-1,00
|
Середня ціна в Україні
|
45,16
|
-0,53
|
47,76
|
-0,12
|
43,77
|
-0,73
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У РНБО уточнили, що Зеленський візьме участь у саміті G7 онлайн
|Українську мову офіційно внесено до системи перекладів Єврокомісії
|США дозволять союзникам передати F-16 Україні – CNN
|Ексголову Верховного суду Князєва заарештували
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зернова угода: Росія погодилась відновити інспекції суден до портів, але не всіх
|Нафта відновлюється на тлі зниження ризику дефолту США
|Мінфін розробив дашборд соцвиплат
|Пальне на АЗС продовжує дешевшати
|Обсяг орендної активності офісної нерухомості Києва за I кв. перевищив 45 тис. кв. м - CBRE Ukraine
|Індустріальні інвестори готові вкладати кошти в Україну вже сьогодні - CBRE
Бізнес
|MediaTek має намір інтегрувати графіку NVIDIA в ARM-процесори для смартфонів та ноутбуків у 2024 році
|Нафтогігант Shell використовуватиме нову технологію на основі ШІ для глибоководної розвідки
|Google видалить акаунти, якими не користувалися понад два роки
|Маск не зміг переконати суд зняти заборону на публікацію висловлювань у соціальних мережах без схвалення юристів
|Volkswagen продає російські активи за ціною до 125 мільйонів євро: отримав схвалення Кремля
|Європа розробляє Закон про ШІ, щоб регулювати моделі, такі як ChatGPT. Він встановлює 4 категорії ризику таких систем
|Купівля Microsoft ігрового гіганта Activision за $69 мільярдів: ЄС схвалив угоду