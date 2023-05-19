Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пальне на АЗС продовжує дешевшати

 

Упродовж тижня із 12 по 19 травня пальне у середньому здешевшало на 12-73 коп./л.: бензини - на 53 (А-95) і 12 (А-95+) копійок на літрі, ДП - на 0,73 грн/л, до 45,16 грн/л, 47,76 грн/л і 43,77 грн/л відповідно. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Зокрема державна «Укрнафта» знизила ціни на стандартну «п'ятірку» на 1 грн/л, до 43 грн/л, а дизпального - на 1,5 грн/л, до 42,00 грн/л.

На 1 грн/л і 0,5 грн/л здешевшали бензин А-95 і ДП на станціях UPG, до 43,90 і 41,90 грн/л відповідно.

Здешевшали також усі види пального на 1 грн/л на станціях мережі BVS. На стільки ж знизила ціни і мережа «Авантаж» - до 40,50 грн/л на А-95 і на дизпальне, що є одними із найнижчих роздрібних цін в Україні.

Окрім цього, зменшили вартість пального такі мережі як AMIC, SOCAR, Shell, KLO, U.GO Chipo й інші (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 12 по 19 травня 2023 р., грн/л:

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

46,99

0,00

49,99

0,00

44,99

0,00

WOG

46,99

0,00

49,99

0,00

44,99

0,00

Авіас

47,00

0,00

47,50

0,00

47,00

0,00

Укрнафта

43,00

-1,00

45,00

0,00

42,00

-1,50

UPG

43,90

-1,00

46,90

0,00

41,90

-0,50

AMIC

45,74

-0,73

46,49

-0,67

44,21

-1,73

Shell

46,71

-1,00

50,40

0,00

45,40

-1,40

SOCAR

46,99

-1,00

49,99

0,00

44,99

-2,00

БРСМ-Нафта

    

42,33

-0,50

40,65

-0,46

KLO

44,79

-0,50

46,99

0,00

42,79

-0,50

U.GO

44,59

-0,33

46,45

-0,30

43,17

-0,83

Автотранс

44,98

-1,00

    

42,98

-1,00

BVS

44,99

-2,00

46,99

-2,00

42,99

-2,00

Chipo

42,10

-0,58

    

41,15

-0,65

Авантаж 7

40,50

-1,00

    

40,50

-1,00

Prime

43,00

-0,50

    

40,50

-0,40

Укр-Петроль

42,44

-0,56

    

41,17

-1,22

Кворум

43,48

0,00

    

41,98

0,00

Рур груп

45,99

0,00

    

42,49

-1,50

Mango

42,24

-0,83

    

41,66

-0,42

Ovis

45,49

0,00

47,49

0,00

43,99

0,00

VST

41,06

-2,84

    

39,68

-2,22

ZOG

43,00

-2,50

    

42,00

-3,90

Олас

43,50

0,00

    

40,90

-0,60

VostokGaz

40,89

-0,50

    

40,89

-0,50

Маркет

42,99

-0,50

    

41,49

-1,50

RLS

40,00

0,00

42,50

0,00

41,00

0,00

Катрал

43,99

-1,00

    

42,99

-1,00

Neftek

45,99

0,00

48,99

0,00

44,99

-1,00

Середня ціна в Україні

45,16

-0,53

47,76

-0,12

43,77

-0,73
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5471
  0,0476
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0510  0,06 0,17 37,5910  0,07 0,18
EUR 40,0567  0,19 0,47 40,9427  0,17 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес