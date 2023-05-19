Нафта відновлюється на тлі зниження ризику дефолту США

Ціни на нафту відновилися після втрат попереднього дня більш ніж на 1%, оскільки інвестори виявили обережний оптимізм щодо зниження ризику дефолту США.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 59 центів, або 0,8%, до 76,45 долара за барель до 04:20 за Грінвічем, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 48 центів, або 0,7% , До 72,34 долара.

"Я думаю, що ринки оцінюють ризики дефолту за боргом США, що призводить до більш ризикованого середовища і деякого падіння ціни на нафту марки Brent через колишні умови перепроданості", - сказав Йеп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

Раніше цього тижня президент США Джо Байден і речник Палати представників Кевін Маккарті підтвердили свою мету укласти угоду щодо підвищення стелі федерального боргу на 31,4 трильйона доларів, погодившись провести переговори вже в неділю.

"Щойно ми вирішимо питання зі стелею боргу США, фундаментальні показники можуть зрештою мати більше значення, щоб визначити, чи буде якийсь рух вгору стійким", - сказав Йіп.

Настрої залишаються неоднозначними, оскільки інвестори поєднують оптимізм щодо запобігання дефолту США з даними щодо інфляції, які можуть передбачати подальше підвищення процентних ставок світовими центральними банками.

За словами двох політиків ФРС, інфляція в США, схоже, не знижується досить швидко, щоб Федеральна резервна система могла призупинити свою кампанію підвищення процентних ставок.

На думку аналітиків National Australia Bank, можливість додаткового підвищення ставок посилює побоювання щодо слабкого попиту у США.

Проте аналітики кажуть, що ціни мають потенціал зростання, оскільки вони очікують, що попит у Китаї продовжить покращуватися протягом 2023 року, що має компенсувати уповільнення попиту в країнах ОЕСР.

Обсяг нафтопереробних заводів Китаю у квітні зріс на 18,9% порівняно з минулим роком до другого рекордного рівня, як показали раніше дані цього тижня.

Китайські нафтопереробні заводи підтримували високі темпи зростання, щоб задовольнити внутрішній попит на паливо, що відновлюється, і створити запаси напередодні літнього туристичного сезону.