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Роздрібні ціни на дизельне пальне знизилися. Автогаз подорожчав, бензин без змін
16:34 18.05.2023 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 45,22 гривні за літр (0,00 гривні), на дизельне пальне 43,87 гривні за літр (-0,01 гривні), на автогаз 21,85 гривні за літр (+0,01 гривні).
Роздрібні ціни в Україні:
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