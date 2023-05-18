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Ціни на нафту знижуються через побоювання з приводу переговорів щодо стелі держборгу США
08:44 18.05.2023 |
Ціни на нафту впали на початку азіатських торгів у четвер, після зростання майже на 3% на попередній сесії на тлі оптимізму щодо попиту на паливо у США, оскільки трейдери з побоюванням спостерігали за ознаками прогресу в переговорах щодо підвищення стелі боргу США.
Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 20 центів, або на 0,3%, до 76,76 долара за барель за 02:28 за Грінвічем. Американська нафта марки West Texas Intermediate також подешевшала на 20 центів до 72,63 долара за барель.
Різке падіння запасів бензину в США через зростання попиту до найвищого рівня з 2021 року, а також оптимізм, пов'язаний з переговорами щодо стелі боргу США, допомогли основним еталонам сирої нафти піднятися на понад 2 долари в середу.
Президент Джо Байден і високопосадовець у Конгресі США Кевін Маккарті в середу підкреслили свою рішучість найближчим часом досягти угоди, щоб підняти стелю боргу федерального уряду в розмірі 31,4 трильйона доларів і уникнути економічно катастрофічного дефолту.
У четвер інвестори "очікували подальших доказів того, що угода відбудеться найближчим часом", - сказав Едвард Мойя, аналітик OANDA.
"Crude потрібен чіткий сигнал про те, що економіка США уникне економічної катастрофи або відновлення Китаю набирає обертів", - сказав він.
Також тиск на ціни чинила підвищена ймовірність підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою США.
Сильні економічні дані в США за квітень, на додаток до підвищення оптимізму щодо переговорів щодо стелі боргу та оздоровлення акцій регіональних банків напередодні, зміцнили ринкові очікування подальшого підвищення, йдеться у замітці ANZ Reesearch у четвер.
Після багатомісячного протистояння Байден та Маккарті у вівторок домовилися вести прямі переговори. Угода про борг має бути досягнута та прийнята обома палатами Конгресу до того, як в уряду закінчаться гроші для оплати своїх рахунків, що може статися вже 1 червня.
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