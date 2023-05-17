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Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне знизилися. Автогаз без змін
17:27 17.05.2023 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 45,21 гривні за літр (-0,06 гривні), на дизельне пальне 43,88 гривні за літр (-0,15 гривні), на автогаз 21,84 гривні за літр. (0,00 грн).
Роздрібні ціни в Україні:
За матеріалами:
EnKorr
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