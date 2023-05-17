Дефіцит пального Україні не загрожує — експерт

На сьогодні казати про дефіцит пального немає жодних підстав. Про це повідомив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, коментуючи численні публікації у ЗМІ про начебто незначні запаси пального у країні.

Інформаційні повідомлення базуються на заяві Міненерго про 30-денний запас пального в Україні, який, зазначає експерт, пролунав у контексті необхідності створення стратегічних запасів нафти і нафтопродуктів (МЗНН), метою якого є законодавчо зобов'язати трейдерів тримати певний запас залежно від їхнього обороту.

«Справа в тому, що запасів не «лише» на 30 діб, а на «цілих» 30 діб! З початку року ми перебуваємо у хронічному профіциті всіх марок пального», - пише Куюн, наголошуючи, що рекордні запаси є ситуативними.

«Сьогодні він (запас - прим. enkorr) є, завтра нема, це рішення кожного окремого трейдера. Мета створення мінімального запасу нафти та нафтопродуктів (МЗНН) - законодавчо зобов'язати трейдерів тримати певний запас залежно від їхнього обороту. Це практика Європи та інших розвинутих країн», - пояснює очільник «А-95».

За його даними, наразі йде обговорення обсягу запасу, місць його зберігання й обліку.

«Чиновники пропонують досягти 61 дня споживання. Але не одразу, як багато хто подумав на ринку, а розтягнути це 8 років. На першому етапі пропонується закріпити всього 3%, або 11-денний запас (але не менше 2 000 т). Вважаю це правильним, бо фактично його зазвичай і так усі мають, і це дозволить на малих обертах відпрацювати звітність», - зазначає Куюн.

Разом із цим він наголошує, що ворог не спить, і наповнювати нафтобази пальним нерозумно, й це всі розуміють, тому проєктом закону передбачається дозволити зберігати 50% своїх запасів за кордоном.

«До речі, на сьогодні це вже фактично робить «Укрзалізниця» у Клайпеді (Литва), звідки вона постачає частину пального для власних потреб, та UPG, що володіє перевалювальним терміналом у польському Щецині», - пояснив С.Куюн.

З його слів, у Європі також практикують «тікети» - купуєш не пальне, а опцію на його видачу спеціалізованим терміналом у разі потреби.

«Пальне є, на заправку з каністрами не поспішаємо, бо ціна ще буде падати», - каже експерт. Він також зазначив, що за останній місяць бензин втратив 1,5 грн, дизпальне - майже 2,5 грн/л. Окрім цього, у наступні 2-3 тижні зберігається потенціал подальшого охолодження на 2-3 грн/л.

«Щодо рецидиву дефіциту через раптові атаки ворога скажу так: в атаки вірю, у дефіцит - ні. За рік побудовано розгалужену потужну систему постачань, створено величезний флот бензовозів, укладено контракти й зацементовано маршрути. Зупинити це неможливо. Мабуть, це одна з небагатьох речей, у якій я сьогодні впевнений. Більше впевнений я лише у наших військових», - резюмував Сергій Куюн.

Нагадаємо, нещодавно у Комітеті Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг відбувся «круглий стіл» на тему формування мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів (МЗНН).