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Нафта стабільна, оскільки побоювання щодо попиту стикаються з обмеженими перспективами пропозиції
13:41 17.05.2023 |
Ціни на нафту в середу залишилися стабільними після того, як несподіване зростання запасів сирої нафти в США посилило побоювання щодо попиту, оскільки економічні побоювання конкурували з більш жорсткими прогнозами пропозиції на кінець року.
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 2 центи, або на 0,7%, до 74,42 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 5 центів до 70,81 долара о 09:21 за Грінвічем.
Міжнародна енергетична агенція у вівторок прогнозувала, що попит перевищить пропозицію на 2 мільйони барелів на добу у другій половині року, при цьому Китай забезпечить 60% зростання попиту на нафту у 2023 році.
«Ціни на сиру нафту залишаються високими, оскільки трейдери енергоресурсів просто не можуть позбутися занепокоєння глобальним попитом. Не має значення, наскільки всі оптимістичні щодо другої половини року в Китаї, ця ситуація надто розчаровує», - сказав Едвард Мойя, аналітик з ОАНДА.
Згідно з джерелами на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти, запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 3,6 млн. барелів за тиждень, що закінчився 12 травня. Семеро аналітиків, опитаних агентством Reuters, очікували зниження на 900 000 барелів.
Дані уряду США про запаси нафти та нафтопродуктів будуть опубліковані о 14:30 за Грінвічем.
Нарощування запасів сирої нафти посилило побоювання щодо зростання в США після того, як дані показали, що роздрібні продажі зросли на 0,4% у квітні, що менше за оцінки зростання на 0,8%.
Переговори щодо підвищення стелі держборгу США продовжують тиснути на ринок. Міністерство фінансів США підрахувало, що Сполучені Штати вступлять у дефолт вже 1 червня, якщо Конгрес не підніме стелю.
У Китаї квітневе зростання промислового виробництва та роздрібних продажів виявилося нижчим за прогнози, що говорить про те, що економіка втратила імпульс на початку другого кварталу.
"Ринки перебували в режимі очікування та спостереження за результатом важливих переговорів про підвищення стелі боргу уряду США", - сказала Вандана Харі, засновник постачальника послуг з аналізу ринку нафти Vanda Insights.
«Ряд макроекономічних даних Китаю за квітень, опублікованих у вівторок, підтвердив розповідь про нерівномірне та повільне відновлення в країні і продовжує чинити тиск на настрої на ринку нафти».
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