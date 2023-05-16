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АНАЛІТИКА

В Україні хочуть сформувати мінімальний запас нафти і нафтопродуктів на основі 3% від обсягу реалізації учасниками ринку – законопроект

 

Енергокомітет Верховної Ради розглянув законопроект №9024 про формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів (МЗНН), який формуватиметься за рахунок щорічного накопичувального перерахування учасниками ринку 3% від запропонованого пального, передає Енергореформа.

Як повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник у ході презентації документа на засіданні енергокомітету 15 травня, документ передбачає формування МЗНН в обсязі 61-денного середньодобового внутрішнього споживання в країні.

"Ми визначили, що початковий крок - це 3% від певної бази - 61 дня споживання (...) Це той обсяг, який на сьогодні вже здебільшого сформований учасниками ринку, тобто якогось обтяження для учасників ми не створимо", - зазначив він.

При цьому, за словами Колісника, законопроект передбачає встановлення для учасників ринку мінімальних часток у МЗНН в обсязі 2 тис. тонн нафти або нафтопродуктів - для імпортерів та 50 тис. тонн - для виробників.

Відповідно до документа, учасники можуть поповнювати МЗНН тим видом продукту, яким вони оперують на ринку: нафтою, бензином, дизпаливом чи зрідженим газом.

Структура МЗНН передбачає його формування у співвідношенні 30% - нафти та 70% нафтопродуктів. Своєю чергою 70% структури запасу самих нафтопродуктів має становити дизпаливо, а 30% - бензин та скраплений газ за умови можливої заміни скрапленого газу бензиновим еквівалентом.

Як пояснив Колісник, законопроект містить перехідні норми, які передбачають можливість зберігання МЗНН не лише на нафтобазах, а й на АЗС.
Також допускається зберігання не більше 50% МЗНН за кордоном: у сусідніх з Україною країнах ЄС та інших країнах-членах Енергетичного співтовариства, в яких запроваджено систему зберігання мінімального запасу.

При цьому голова енергокомітету Ради Андрій Герус зазначив, що можливість розосередження МЗНН на різних об'єктах зберігання є вкрай важливою з погляду енергобезпеки країни.

"Якщо обсяги розподілити по всіх можливих АЗС, нафтобазах та за кордоном, це буде досить велика розосередженість, і великі обсяги нафтопродуктів в одному місці не зберігатимуться. Тому будуть правильно та коректно підібрані механізми, як можна зберігати", - сказав він.

Законопроект також запроваджує визначення понять оператора та відповідального зберігача, які надають послуги зберігання МЗНН на власних потужностях. При цьому оператором може бути суб'єкт будь-якої форми власності, який відповідає законодавчим критеріям.

Як зазначив заступник міністра енергетики, метою законопроекту відповідно до європейських принципів є виключно створення механізму покриття фізичного дефіциту нафти та нафтопродуктів у кризових ситуаціях. При цьому МЗНН не має впливати на цінову ситуацію на ринку.

Відповідно до документа, Кабінет міністрів зберігає за собою право моніторингу належної якості палива у МЗНН та проведення аудиту його якості відповідними органами.

 

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