ОПЕК+ у квітні відставала від плану з видобутку нафти на 2,5 млн б/д - МЕА

Країни ОПЕК+ у квітні видобували 37,6 млн б/д нафти, тоді як за умовами угоди могли видобувати 40,1 млн б/д, підрахували аналітики Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Таким чином, відставання від плану за підсумками минулого місяця становило 2,5 млн б/д. Щодо березня країни альянсу знизили нафтовиробництво на 0,4 млн б/д.

Видобуток країн ОПЕК, які беруть участь в угоді, у квітні становив 24,19 млн б/д, що на 1,23 млн б/д менше за план. Країни не-ОПЕК минулого місяця видобували на 1,27 млн б/д нижче дозволеного рівня - 15,09 млн б/д (13,41 млн б/д без урахування Мексики - ІФ).

Зниження виробництва в Іраку і Нігерії (по 250 тис. б/д кожна, до 4,1 млн б/д і 1,02 млн б/д відповідно) було частково компенсовано збільшенням в Анголі (на 90 тис. б/д, до 1,06 млн б/д) і Саудівській Аравії (на 50 тис. б/д, до 10,48 млн б/д).

Видобуток нафти в РФ залишався стабільним, на рівні 9,6 млн б/д.

Вільні потужності країн, що беруть участь в угоді ОПЕК+, МЕА оцінює в 4 млн б/д, водночас зазначаючи, що близько 60% володіють Саудівська Аравія та ОАЕ.

Агентство очікує, що видобуток ОПЕК+ продовжить знижуватися і в травні - з огляду на добровільні скорочення, до яких низка країн альянсу розпочала з початку місяця. Загальне зниження становитиме приблизно 1,657 млн б/д (без урахування Росії - 1,2 млн б/д). Саудівська Аравія скоротить виробництво на 500 тис. б/д, Казахстан - на 78 тис. б/д, Ірак - 211 тис. б/д, ОАЕ - 144 тис. б/д, Кувейт - 128 тис. б/д, Алжир - 48 тис. б/д, Оман - 40 тис. б/д і Габон - 8 тис. б/д. На такому рівні країни утримуватимуть видобуток до кінця 2023 року.

