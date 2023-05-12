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АНАЛІТИКА

Роздрібні ціни на пальне за тиждень знизились на 0,7-1,2 грн/л

 

Упродовж тижня із 5 по 12 травня 2023 року пальне у середньому здешевшало на 0,70–1,21 грн/л: бензини – на 78 (А-95) і 70 (А-95+) копійок на літрі, ДП – на 1,21 грн/л, до 45,69 грн/л, 47,88 грн/л і 44,50 грн/л відповідно. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Звичайна «п’ятірка» найбільше просіла у преміум-мережах: ОККО й WOG за цей період скинули в ціні по 2 грн на літрі – до 46,99 грн/л. Дешевшали у цих мережах АЗК і «п’ятірка плюс» з дизпальним: на 1,01 грн/л – до 49,99 грн/л і на 3,00 грн/л – 44,99 грн/л відповідно.

У таких мережах як SOCAR, «Укрнафта» й інших звичайна «п’ятірка» здешевшала на гривню на літрі – до 41,50–47,99 грн/л відповідно. Мережа АЗК SOCAR скинула гривню на літрі й на 95-преміум – до 49,99 грн/л.

Найбільша столична мережа АЗС – KLO – скинула в ціні на всі види пального: А-95 здешевшав на 1,70 грн/л, до 45,29 грн/л, «п’ятий» з покращеними показниками якості – на 2 грн/л, до 46,99 грн/л, а дизпальне просіло на 2,70 грн/л – до 43,29 грн/л.

Решта мереж відкоригували ціну на звичайну «п’ятірку» на 14-75 коп./л, тож наразі його можна придбати у діапазоні 40,00–47,99 грн/л (див. табл.).  

Дизельне пальне дешевшало упродовж минулого тижня дещо активніше порівняно з бензинами, скинувши в ціні від 10 копійок до 3 гривень на літрі, – і тепер його можна придбати за ціною від 40,90 грн/л до  47,00 грн/л.

При цьому в таких мережах як «Укрнафта», «Автотранс», Chipo дизпальне здешевшало на 1,00 грн/л, 2,00 грн/л і 77 коп./л – до 43,50 грн/л, 43,98 грн/л і 41,80 грн/л відповідно.  

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 5 по 12 травня 2023 р., грн/л:

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

46,99

-2,00

49,99

-1,01

44,99

-3,00

WOG

46,99

-2,00

49,99

-1,01

44,99

-3,00

Авіас

47,00

0,00

47,50

0,00

47,00

0,00

Укрнафта

44,00

-1,00

45,00

-1,00

43,50

-1,00

AMIC

46,47

-0,14

47,16

0,00

45,94

-0,96

Shell

47,71

-0,60

50,40

-0,50

46,80

-1,09

SOCAR

47,99

-1,00

49,99

-1,00

46,99

-1,00

БРСМ-Нафта

    

42,83

-0,52

41,11

-0,70

KLO

45,29

-1,70

46,99

-2,00

43,29

-2,70

U.GO

44,91

-0,33

46,75

-0,20

44,00

-0,81

Автотранс

45,98

-1,00

    

43,98

-2,00

UPG

44,90

-0,60

46,90

-0,60

42,40

-1,50

BVS

46,99

0,00

48,99

0,00

44,99

-1,00

Chipo

42,68

-0,75

    

41,80

-0,77

Авантаж 7

41,50

-1,00

    

41,50

-1,00

Prime

43,50

0,00

    

40,90

0,00

Укр-Петроль

43,00

0,00

    

42,39

-0,11

Кворум

43,48

0,00

    

41,98

-1,50

Рур груп

45,99

0,00

    

43,99

0,00

Mango

43,07

-0,67

    

42,07

-0,83

Ovis

45,49

0,00

47,49

0,00

43,99

-2,00

VST

43,90

0,00

    

41,90

-0,10

ZOG

45,50

-1,00

    

45,90

-1,00

Олас

43,50

0,00

    

41,50

0,00

VostokGaz

41,39

-0,50

    

41,39

-0,50

Маркет

43,49

0,00

    

42,99

-1,00

RLS

40,00

0,00

42,50

0,00

41,00

0,00

Катрал

44,99

0,00

    

43,99

0,00

Neftek

45,99

-1,00

48,99

-1,00

45,99

-1,00

Середня ціна в Україні

45,69

-0,78

47,88

-0,70

44,50

-1,21
За матеріалами: EnKorr
 

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