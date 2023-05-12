Роздрібні ціни на пальне за тиждень знизились на 0,7-1,2 грн/л

Упродовж тижня із 5 по 12 травня 2023 року пальне у середньому здешевшало на 0,70–1,21 грн/л: бензини – на 78 (А-95) і 70 (А-95+) копійок на літрі, ДП – на 1,21 грн/л, до 45,69 грн/л, 47,88 грн/л і 44,50 грн/л відповідно. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Звичайна «п’ятірка» найбільше просіла у преміум-мережах: ОККО й WOG за цей період скинули в ціні по 2 грн на літрі – до 46,99 грн/л. Дешевшали у цих мережах АЗК і «п’ятірка плюс» з дизпальним: на 1,01 грн/л – до 49,99 грн/л і на 3,00 грн/л – 44,99 грн/л відповідно.

У таких мережах як SOCAR, «Укрнафта» й інших звичайна «п’ятірка» здешевшала на гривню на літрі – до 41,50–47,99 грн/л відповідно. Мережа АЗК SOCAR скинула гривню на літрі й на 95-преміум – до 49,99 грн/л.

Найбільша столична мережа АЗС – KLO – скинула в ціні на всі види пального: А-95 здешевшав на 1,70 грн/л, до 45,29 грн/л, «п’ятий» з покращеними показниками якості – на 2 грн/л, до 46,99 грн/л, а дизпальне просіло на 2,70 грн/л – до 43,29 грн/л.

Решта мереж відкоригували ціну на звичайну «п’ятірку» на 14-75 коп./л, тож наразі його можна придбати у діапазоні 40,00–47,99 грн/л (див. табл.).

Дизельне пальне дешевшало упродовж минулого тижня дещо активніше порівняно з бензинами, скинувши в ціні від 10 копійок до 3 гривень на літрі, – і тепер його можна придбати за ціною від 40,90 грн/л до 47,00 грн/л.

При цьому в таких мережах як «Укрнафта», «Автотранс», Chipo дизпальне здешевшало на 1,00 грн/л, 2,00 грн/л і 77 коп./л – до 43,50 грн/л, 43,98 грн/л і 41,80 грн/л відповідно.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 5 по 12 травня 2023 р., грн/л: