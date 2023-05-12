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Роздрібні ціни на пальне за тиждень знизились на 0,7-1,2 грн/л
14:00 12.05.2023 |
Упродовж тижня із 5 по 12 травня 2023 року пальне у середньому здешевшало на 0,70–1,21 грн/л: бензини – на 78 (А-95) і 70 (А-95+) копійок на літрі, ДП – на 1,21 грн/л, до 45,69 грн/л, 47,88 грн/л і 44,50 грн/л відповідно. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Звичайна «п’ятірка» найбільше просіла у преміум-мережах: ОККО й WOG за цей період скинули в ціні по 2 грн на літрі – до 46,99 грн/л. Дешевшали у цих мережах АЗК і «п’ятірка плюс» з дизпальним: на 1,01 грн/л – до 49,99 грн/л і на 3,00 грн/л – 44,99 грн/л відповідно.
У таких мережах як SOCAR, «Укрнафта» й інших звичайна «п’ятірка» здешевшала на гривню на літрі – до 41,50–47,99 грн/л відповідно. Мережа АЗК SOCAR скинула гривню на літрі й на 95-преміум – до 49,99 грн/л.
Найбільша столична мережа АЗС – KLO – скинула в ціні на всі види пального: А-95 здешевшав на 1,70 грн/л, до 45,29 грн/л, «п’ятий» з покращеними показниками якості – на 2 грн/л, до 46,99 грн/л, а дизпальне просіло на 2,70 грн/л – до 43,29 грн/л.
Решта мереж відкоригували ціну на звичайну «п’ятірку» на 14-75 коп./л, тож наразі його можна придбати у діапазоні 40,00–47,99 грн/л (див. табл.).
Дизельне пальне дешевшало упродовж минулого тижня дещо активніше порівняно з бензинами, скинувши в ціні від 10 копійок до 3 гривень на літрі, – і тепер його можна придбати за ціною від 40,90 грн/л до 47,00 грн/л.
При цьому в таких мережах як «Укрнафта», «Автотранс», Chipo дизпальне здешевшало на 1,00 грн/л, 2,00 грн/л і 77 коп./л – до 43,50 грн/л, 43,98 грн/л і 41,80 грн/л відповідно.
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 5 по 12 травня 2023 р., грн/л:
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
46,99
|
-2,00
|
49,99
|
-1,01
|
44,99
|
-3,00
|
WOG
|
46,99
|
-2,00
|
49,99
|
-1,01
|
44,99
|
-3,00
|
Авіас
|
47,00
|
0,00
|
47,50
|
0,00
|
47,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
44,00
|
-1,00
|
45,00
|
-1,00
|
43,50
|
-1,00
|
AMIC
|
46,47
|
-0,14
|
47,16
|
0,00
|
45,94
|
-0,96
|
Shell
|
47,71
|
-0,60
|
50,40
|
-0,50
|
46,80
|
-1,09
|
SOCAR
|
47,99
|
-1,00
|
49,99
|
-1,00
|
46,99
|
-1,00
|
БРСМ-Нафта
|
42,83
|
-0,52
|
41,11
|
-0,70
|
KLO
|
45,29
|
-1,70
|
46,99
|
-2,00
|
43,29
|
-2,70
|
U.GO
|
44,91
|
-0,33
|
46,75
|
-0,20
|
44,00
|
-0,81
|
Автотранс
|
45,98
|
-1,00
|
43,98
|
-2,00
|
UPG
|
44,90
|
-0,60
|
46,90
|
-0,60
|
42,40
|
-1,50
|
BVS
|
46,99
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
44,99
|
-1,00
|
Chipo
|
42,68
|
-0,75
|
41,80
|
-0,77
|
Авантаж 7
|
41,50
|
-1,00
|
41,50
|
-1,00
|
Prime
|
43,50
|
0,00
|
40,90
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
43,00
|
0,00
|
42,39
|
-0,11
|
Кворум
|
43,48
|
0,00
|
41,98
|
-1,50
|
Рур груп
|
45,99
|
0,00
|
43,99
|
0,00
|
Mango
|
43,07
|
-0,67
|
42,07
|
-0,83
|
Ovis
|
45,49
|
0,00
|
47,49
|
0,00
|
43,99
|
-2,00
|
VST
|
43,90
|
0,00
|
41,90
|
-0,10
|
ZOG
|
45,50
|
-1,00
|
45,90
|
-1,00
|
Олас
|
43,50
|
0,00
|
41,50
|
0,00
|
VostokGaz
|
41,39
|
-0,50
|
41,39
|
-0,50
|
Маркет
|
43,49
|
0,00
|
42,99
|
-1,00
|
RLS
|
40,00
|
0,00
|
42,50
|
0,00
|
41,00
|
0,00
|
Катрал
|
44,99
|
0,00
|
43,99
|
0,00
|
Neftek
|
45,99
|
-1,00
|
48,99
|
-1,00
|
45,99
|
-1,00
|
Середня ціна в Україні
|
45,69
|
-0,78
|
47,88
|
-0,70
|
44,50
|
-1,21
|
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