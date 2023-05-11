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Роздрібні мережі АЗС продовжують знижувати ціни
13:46 11.05.2023 |
Зафіксована раніше тенденція до зниження цін на пальне утрималася і з 10 по 11 травня, про що свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
На всі види пального знизила ціну мережа АЗС Shell: на бензин А-95 – до 47,71 грн/л (-60 копійок на літрі), на А-95+ — до 50,40 грн/л (-50 коп./л) і на ДП — до 46,80 грн/л (-1,09 грн/л).
У мережах Chipo й U.GO звичайна «п’ятірка» просіла на 58 і 33 копійки на літрі – до 42,68 грн/л і 44,91 грн/л відповідно. На станціях U.GO також здешевшала й «п’ятірка плюс» і дизпальне – до 46,75 (-20 коп./л) і 44 грн/л (-39 коп./л) відповідно.
Дизпальне упродовж доби дешевшало дещо активніше, ніж бензини: на АЗК мереж UPG, BVS, Chipo та інших цей вид пального здешевшав на 0,11-1,50 грн/л (див. табл.).
Загалом же бензини в середньому здешевшали до 45,98 грн/л (А-95, -7 коп./л) і 47,90 грн/л (А-95+, -5 коп./л), дизпальне – до 44,91 грн/л (-13 копійок на літрі).
Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 10 по 11 травня, грн/л:
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
11.05.23
|
Зм.
|
11.05.23
|
Зм.
|
11.05.23
|
Зм.
|
ОККО
|
47,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
46,50
|
0,00
|
WOG
|
47,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
46,49
|
0,00
|
Авіас
|
47,00
|
0,00
|
47,50
|
0,00
|
47,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
44,00
|
0,00
|
45,00
|
0,00
|
43,50
|
0,00
|
AMIC
|
46,54
|
0,00
|
46,99
|
0,00
|
45,94
|
0,00
|
Shell
|
47,71
|
-0,60
|
50,40
|
-0,50
|
46,80
|
-1,09
|
SOCAR
|
47,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
46,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
43,17
|
-0,02
|
41,49
|
0,00
|
KLO
|
45,29
|
0,00
|
46,99
|
0,00
|
43,29
|
0,00
|
U.GO
|
44,91
|
-0,33
|
46,75
|
-0,20
|
44,00
|
-0,39
|
Автотранс
|
45,98
|
0,00
|
44,48
|
0,00
|
UPG
|
44,90
|
0,00
|
46,90
|
0,00
|
42,40
|
-1,50
|
BVS
|
46,99
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
44,99
|
-1,00
|
Chipo
|
42,68
|
-0,58
|
41,80
|
-0,53
|
Авантаж 7
|
42,00
|
0,00
|
42,00
|
0,00
|
Prime
|
43,50
|
0,00
|
40,90
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
43,00
|
0,00
|
42,39
|
-0,11
|
Кворум
|
43,48
|
0,00
|
43,48
|
0,00
|
Рур груп
|
45,99
|
0,00
|
43,99
|
0,00
|
Mango
|
43,07
|
0,00
|
42,07
|
0,00
|
Ovis
|
45,49
|
0,00
|
47,49
|
0,00
|
43,99
|
0,00
|
VST
|
43,90
|
0,00
|
41,90
|
0,00
|
Олас
|
43,50
|
0,00
|
41,50
|
0,00
|
VostokGaz
|
43,39
|
0,00
|
43,39
|
0,00
|
Маркет
|
43,49
|
0,00
|
42,99
|
0,00
|
RLS
|
40,00
|
0,00
|
42,50
|
0,00
|
41,00
|
0,00
|
Катрал
|
44,99
|
0,00
|
43,99
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
45,98
|
-0,07
|
47,90
|
-0,05
|
44,91
|
-0,13
|
|
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