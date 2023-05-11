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АНАЛІТИКА

Роздрібні мережі АЗС продовжують знижувати ціни

 

Зафіксована раніше тенденція до зниження цін на пальне утрималася і з 10 по 11 травня, про що свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

На всі види пального знизила ціну мережа АЗС Shell: на бензин А-95 – до 47,71 грн/л (-60 копійок на літрі), на А-95+ — до 50,40 грн/л (-50 коп./л) і на ДП — до 46,80 грн/л (-1,09 грн/л).

У мережах Chipo й U.GO звичайна «п’ятірка» просіла на 58 і 33 копійки на літрі – до 42,68 грн/л і 44,91 грн/л відповідно. На станціях U.GO також здешевшала й «п’ятірка плюс» і дизпальне – до 46,75 (-20 коп./л) і 44 грн/л (-39 коп./л) відповідно.

Дизпальне упродовж доби дешевшало дещо активніше, ніж бензини: на АЗК мереж UPG, BVS, Chipo та інших цей вид пального здешевшав на 0,11-1,50 грн/л (див. табл.).    

Загалом же бензини в середньому здешевшали до 45,98 грн/л (А-95, -7 коп./л) і 47,90 грн/л (А-95+, -5 коп./л), дизпальне – до 44,91 грн/л (-13 копійок на літрі).

Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 10 по 11 травня, грн/л:

Компанія

А-95

А-95+

ДП

11.05.23

Зм.

11.05.23

Зм.

11.05.23

Зм.

ОККО

47,99

0,00

49,99

0,00

46,50

0,00

WOG

47,99

0,00

49,99

0,00

46,49

0,00

Авіас

47,00

0,00

47,50

0,00

47,00

0,00

Укрнафта

44,00

0,00

45,00

0,00

43,50

0,00

AMIC

46,54

0,00

46,99

0,00

45,94

0,00

Shell

47,71

-0,60

50,40

-0,50

46,80

-1,09

SOCAR

47,99

0,00

49,99

0,00

46,99

0,00

БРСМ-Нафта

    

43,17

-0,02

41,49

0,00

KLO

45,29

0,00

46,99

0,00

43,29

0,00

U.GO

44,91

-0,33

46,75

-0,20

44,00

-0,39

Автотранс

45,98

0,00

    

44,48

0,00

UPG

44,90

0,00

46,90

0,00

42,40

-1,50

BVS

46,99

0,00

48,99

0,00

44,99

-1,00

Chipo

42,68

-0,58

    

41,80

-0,53

Авантаж 7

42,00

0,00

    

42,00

0,00

Prime

43,50

0,00

    

40,90

0,00

Укр-Петроль

43,00

0,00

    

42,39

-0,11

Кворум

43,48

0,00

    

43,48

0,00

Рур груп

45,99

0,00

    

43,99

0,00

Mango

43,07

0,00

    

42,07

0,00

Ovis

45,49

0,00

47,49

0,00

43,99

0,00

VST

43,90

0,00

    

41,90

0,00

Олас

43,50

0,00

    

41,50

0,00

VostokGaz

43,39

0,00

    

43,39

0,00

Маркет

43,49

0,00

    

42,99

0,00

RLS

40,00

0,00

42,50

0,00

41,00

0,00

Катрал

44,99

0,00

    

43,99

0,00

Середня ціна в Україні

45,98

-0,07

47,90

-0,05

44,91

-0,13
За матеріалами: EnKorr
 

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