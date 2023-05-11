Роздрібні мережі АЗС продовжують знижувати ціни

Зафіксована раніше тенденція до зниження цін на пальне утрималася і з 10 по 11 травня, про що свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

На всі види пального знизила ціну мережа АЗС Shell: на бензин А-95 – до 47,71 грн/л (-60 копійок на літрі), на А-95+ — до 50,40 грн/л (-50 коп./л) і на ДП — до 46,80 грн/л (-1,09 грн/л).

У мережах Chipo й U.GO звичайна «п’ятірка» просіла на 58 і 33 копійки на літрі – до 42,68 грн/л і 44,91 грн/л відповідно. На станціях U.GO також здешевшала й «п’ятірка плюс» і дизпальне – до 46,75 (-20 коп./л) і 44 грн/л (-39 коп./л) відповідно.

Дизпальне упродовж доби дешевшало дещо активніше, ніж бензини: на АЗК мереж UPG, BVS, Chipo та інших цей вид пального здешевшав на 0,11-1,50 грн/л (див. табл.).

Загалом же бензини в середньому здешевшали до 45,98 грн/л (А-95, -7 коп./л) і 47,90 грн/л (А-95+, -5 коп./л), дизпальне – до 44,91 грн/л (-13 копійок на літрі).

Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 10 по 11 травня, грн/л: