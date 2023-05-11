Ціни на нафту зростають на позитивних даних щодо попиту на паливо в США

Ціни на нафту відновилися в четвер після падіння більш ніж на долар за барель напередодні, чому сприяли сильніші дані про попит на паливо в США, найбільшого споживача нафти у світі.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 56 центів, або 0,7%, до 76,97 долара за барель до 03:30 за Грінвічем, тоді як ф'ючерси на нафту в США зросли на 53 центи, також на 0,7%, до 73,09 долара.

Більш різке, ніж очікувалося, скорочення запасів бензину США призвело до зростання цін, відбиваючи вищий попит на транспортне паливо США.

Проте інвестори залишалися обережними, оскільки зростання світових процентних ставок продовжувало викликати побоювання з приводу рецесії.

"Ціни на нафту марки Brent останнім часом змогли трохи відновитися через колишні технічні умови перепроданості, але прогрес дещо зупинився через невирішені (глобальні) банківські хвилювання, що стримують настрої", - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

Останні дані США показали, що споживчі ціни зросли у квітні, що збільшило ймовірність того, що Федеральна резервна система збереже вищі відсоткові ставки, що може призвести до зниження попиту на нафту.

Тим часом запаси бензину в США минулого тижня скоротилися на 3,2 млн барелів, що набагато більше прогнозованого аналітиками скорочення в 1,2 млн барелів, свідчать останні дані Управління енергетичної інформації США.

Запаси дистилятів також знизилися, тоді як попит на авіаційне паливо в США зріс до найвищого рівня з грудня 2019 року.

За словами аналітиків ANZ, невизначене економічне тло затьмарює перспективи на майбутнє.

"Незважаючи на те, що інфляція в США в квітні знизилася більше, ніж очікувалося, є побоювання, що вплив недавнього підвищення ставок на економіку США проявляється тільки зараз", - заявили аналітики ANZ, додавши, що ведмежі настрої продовжують проникати на товарно-сировинні ринки, на тлі відсутності ознак підвищення попиту.

Тим часом інвестори також очікують докладних переговорів про підвищення стелі боргу уряду США у розмірі 31,4 трильйона доларів, які почалися в середу, а республіканці продовжують наполягати на скороченні витрат.

Протистояння збентежило інвесторів, внаслідок чого вартість страхування державного боргу США досягла рекордно високого рівня, оскільки Уолл-стріт дедалі більше турбує ризик безпрецедентного дефолту.